Crisis en Bolivia: incidentes entre la policía y los manifestantes que piden la renuncia del presidente

Los manifestantes que piden la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se enfrentan a la policía en pleno centro de La Paz.

Los incidentes se produjeron hoy viernes al mediodía, cuando las personas que encabezaban la protesta comenzaron a tirar botellas, bombas de estruendo y fuegos artificiales contra la barricada armada por los efectivos policiales.

La Policía de Bolivia respondió con gases lacrimógenos y luego de unos minutos avanzó contra los manifestantes.

El enfrentamiento entre los manifestantes y los efectivos policiales se da en medio de la crisis política que vive el gobierno de Rodrigo Paz.

Se trata de la tercera semana de manifestaciones constantes en contra de la gestión de Paz, que se dieron casi todos los días y se replicaron en más de 40 puntos del territorio boliviano.

El subcomandante de la Policía de Cochabamba, Marcelo Acuña, informó este jueves que detuvieron a nueve manifestantes que atacaron a los agentes arrojándoles cartuchos de dinamita.

Las autoridades bolivianas aseguran que buscaron asegurar un corredor humanitario para garantizar el abastecimiento de oxígeno medicinal, alimentos y combustible a los centros de salud.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad Andina manifestaron el jueves su preocupación por la crisis y respaldaron al gobierno del presidente Paz, quien asumió el 8 de noviembre tras imponerse en las urnas en la segunda vuelta realizada en octubre.

TN