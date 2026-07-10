Milei viaja a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro

Javier Milei confirmó que en los próximos días desatará un raid ultraderechista en la región, que comenzará de una manera un tanto singular. Viajará a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro en los comicios generales de octubre y también visitará al expresidente Jair Bolsonaro, detenido por liderar una organización criminal e intentar un golpe de Estado en su país.

Los espaldarazos que el presidente argentino dará en el país vecino son parte de su estrategia para afianzar la alianza de derecha que se abre paso en la región.

A pesar de ser un jefe de Estado obligado a respetar los protocolos con los gobiernos democráticos, Milei saltará la norma y estará en Brasil, pero evitará cruzarse –como lo hizo en la última Cumbre del Mercosur- con su par Luis Inacio Lula Da Silva.

Según lo confirmó, el próximo sábado 25 de julio estará en la ciudad de San Pablo “que es (donde) lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro”, dijo Milei durante una entrevista radial.

Será la segunda vez en un mes que se reúne con él, luego del encuentro que el 29 de junio último mantuvo con él en Olivos, renunciando a su responsabilidad de participar de la Cumbre del Mercosur, que por esos días tuvo lugar en Paraguay.

“Creemos que es posible que en Brasil haya un cambio hacia expresiones más defensoras de la libertad y de la propiedad privada y para nosotros es una buena señal que el continente empiece a abrazar las ideas de la libertad”, dijo el mandatario luego de ese encuentro.

Flavio Bolsonaro es el principal candidato de la ultraderecha que enfrentará el 4 de octubre próximo a Lula Da Silva, que irá por su reelección y con quien Milei evita toparse una y otra vez tras los insultos y agravios que le dedicó en varias oportunidades.

El Presidente no se verá con Lula, pero sí con quien intentó derrocarlo con un golpe de Estado, Jair Bolsonaro, el convicto líder de la derecha brasilera que fue musa inspiradora de Milei y que en la actualidad purga una condena de 27 años por intento de abolición violenta contra el orden democrático, tal como lo indicó el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

“Voy a estar en San Pablo y hacer un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”, dijo durante una charla en Now 97.9, donde también adelantó su agenda internacional para los próximos días.

Dos días después de abrazarse con el expresidente golpista y con el hijo de este, que promete los mismos retrocesos institucionales, Milei viajará a Perú para asistir a la asunción de la ultraconservadora Keiko Fujimori como presidenta de ese país.

Sin embargo, no viajará desde Brasil a Lima, sino que volverá a Buenos Aires para cumplir con el protocolo autoimpuesto de asistir a la inauguración de la muestra vacuna en la Sociedad Rural.

Una vez aplaudido y vitoreado en las tribunas agroganaderas, viajará a Perú para celebrar la asunción de su nueva socia política y comercial. Pero ahí no termina todo.

Una semana después, el 7 de agosto, “voy a estar en la asunción de Abelardo (de la Espriella) en Colombia”, adelantó el mandatario. “Y en ese viaje –agregó- también voy a aprovechar para visitar al presidente de Ecuador (Daniel) Noboa, porque tenemos unos acuerdos por firmar”.

Página12