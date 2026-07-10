Tragedia en Embarcación: una mujer murió tras caer accidentalmente sobre un machete

Una mujer de aproximadamente 60 años falleció este viernes en la comunidad originaria de El Carboncito, a unos 30 kilómetros de Embarcación, luego de caer accidentalmente sobre el machete que utilizaba mientras recolectaba leña. Según las primeras informaciones, la víctima perdió el equilibrio cuando regresaba con la carga y sufrió una grave lesión que le provocó la muerte casi en el acto.

Tras el hecho, efectivos de la Policía de Salta y personal de Criminalística trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Hospital San Roque de Embarcación para la autopsia ordenada por la Fiscalía, que por el momento investiga el episodio como un trágico accidente.