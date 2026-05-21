Sin fecha definida, Gambetta confirmó que el PJ Salta irá a internas: “Tiene que renacer”

El interventor judicial del Partido Justicialista de Salta, José Luis Napoleón Gambetta, confirmó que su principal objetivo será llamar a elecciones internas para normalizar la vida institucional del partido.

En diálogo con Compartiendo su Mañana por Aries, Gambetta reconoció que “no suena bien” la palabra intervención, pero aseguró que aceptó el desafío porque el PJ salteño atraviesa una situación “lamentable”, con disputas internas e incertidumbre sobre sus autoridades.

“El partido tiene que renacer y comenzar a marcar el rumbo de la política salteña”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el llamado a elecciones será realizado apenas se cumplan los plazos necesarios del proceso electoral interno.

“Una vez establecidos los tiempos, lo voy a llamar de inmediato”, aseguró.

Gambetta remarcó que el PJ debe abrir sus puertas a todos los afiliados que quieran participar y terminar con la lógica de sectores enfrentados.

“El drama del partido es sectorizar, ningunear y señalar. Hay que terminar con todo eso”, expresó.