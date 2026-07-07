La Casa Rosada quiere reunir a los gobernadores para aceitar el diálogo

Luego de haber establecido las metas parlamentarias de corto y mediano plazo, la Casa Rosada se prepara para retomar el vínculo con los gobernadores e intentar así conseguir los respaldos necesarios para las próximas reformas que quiere aprobar en el Congreso, algunas de las cuales ya generaron cierta polémica en determinadas regiones del país.

Desde que Diego Santilli asumió como jefe de Gabinete, dando así inicio a una nueva etapa de la administración libertaria, hubo algunos contactos con mandatarios locales, pero con pocos avances en las negociaciones.

Antes del acto del 9 de julio que se va a realizar en Tucumán podría haber un encuentro importante entre las autoridades nacionales y varios gobernadores, aunque es una idea que todavía se estaba organizando.

El mismo día en el que juró en el cargo, poco antes del acto formal, Santilli recibió en su oficina a varios de ellos para explicarles la manera en la que pretendía seguir trabajando desde su nuevo rol.

Allí estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba).

Poco después, también mantuvo un encuentro a solas con Jalil y con Ignacio Torres (Chubut), dos dirigentes que tuvieron importante participación durante el debate del proyecto de modificación de la ley de Zonas Frías.

Esta iniciativa, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, es la primera que el oficialismo quiere conseguir aprobar en el Congreso.

Puntualmente, la medida busca que volver al régimen previo a los cambios introducidos en el 2021, durante la gestión del Frente de Todos.

De esta manera, el subsidio al gas volvería a ser exclusivamente para las zonas de la Patagonia, el departamento de Malargüe (Mendoza) y la Puna.

En cambio, se les quitaría el beneficio a varias localidades de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, donde solo habrá un descuento del 30% para los hogares más vulnerables.

Si repite las alianzas que supo armar para la votación en Diputados, el Poder Ejecutivo tendría el número para sancionar definitivamente la norma.

“Todavía no tenemos cerrado los acuerdos con ellos, estamos trabajando en eso”, resumió a Infobae un integrante de la mesa política del oficialismo.

La semana pasada, Santilli visitó en el Senado a los jefes de los bloques cercanos al oficialismo para detallarles, junto a un funcionario de la Secretaría de Energía, por qué la Casa Rosada quería hacer estas modificaciones.

Sin embargo, el jefe de Gabinete todavía no cerró los acuerdos con las provincias, muchas de las cuales reconocieron que no están teniendo por el momento contactos con la Nación para discutir las reformas que hay en carpeta.

“Habrá que esperar a que se terminen de acomodar los cambios. Igualmente, en el marco del Mundial, más el receso de invierno, no pasará nada en el Congreso”, argumentó un miembro de la cúpula libertaria.

De hecho, la competencia deportiva motivó a los integrantes de la mesa política, que iba a reunirse este martes al mediodía, a que suspendiera el encuentro.

Infobae