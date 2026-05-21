Gambetta les abrió la puerta del PJ a Leavy, Kosiner, Urtubey y Sáenz

La reorganización del PJ salteño podría reunir a sectores históricamente enfrentados. José Luis Napoleón Gambetta dijo que no habrá exclusiones y mencionó a dirigentes como Sergio Leavy, Pablo Kosiner, Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz.
Política21/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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En medio de una interna abierta y con el partido bajo intervención judicial, el interventor judicial del PJ en Salta, José Luis Napoleón Gambetta, dejó una definición con peso político: el proceso de normalización deberá incluir a todos los espacios del peronismo salteño, incluso a los sectores más distanciados entre sí. 

En diálogo con Compartiendo su Mañana por Aries, Gambetta fue consultado por nombres de peso dentro del PJ, entre ellos Sergio Leavy, identificado con el kirchnerismo, Pablo Kosiner, exinterventor del partido, Juan Manuel Urtubey y el gobernador Gustavo Sáenz.

“Yo creo que tiene que estar todo el mundo”, sostuvo el interventor.

La definición no pasa inadvertida en un partido atravesado por fuertes internas, donde la eventual participación de dirigentes con recorridos y alineamientos distintos puede reabrir tensiones.

1778887866756Sin fecha definida, Gambetta confirmó que el PJ Salta irá a internas: “Tiene que renacer”

Gambetta aseguró que el PJ necesita recuperar vida interna y evitar la lógica de sectores cerrados. En ese sentido, cuestionó la práctica de “sectorizar, ningunear y señalar”.

“El drama del partido es sectorizar. Hay que terminar con todo eso”, afirmó.

También reveló que Kosiner se comunicó con él tras su designación para ponerse a disposición ante cualquier consulta.

Para Gambetta, el objetivo central será abrir el proceso electoral interno y permitir que el debate se ordene dentro del partido, con participación de los afiliados.

“Hay que abrirle la puerta a todas las personas que quieran colaborar y estar”, remarcó.

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