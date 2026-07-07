En medio del Mundial, Santiago Caputo y su tropa de tuiteros difundieron mensajes discriminatorios

Influencers libertarios inundaron en los últimos días las redes sociales con mensajes xenófobos y discriminatorios contra jugadores y seleccionados que compiten en el Mundial de Fútbol. La militancia digital tuvo como blanco principal al capitán del equipo francés, Kylian Mbappé, quien también sufrió los ataques racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla y de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado.

“Qué piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas”, escribió el principal asesor presidencial Santiago Caputo, líder de la tropa libertaria en el mundillo digital, tras el partido del domingo en el que Noruega derrotó a Brasil por 2 a 1. En paralelo a este mensaje, Javier Milei festejó la victoria de Noruega con elogios al goleador Erling Haaland.

Por su parte, el propagandista Daniel Parisini, alias Gordo Dan, centró sus insultos en Mbappé. Los mensajes que escribió y los que compartió de otros usuarios tienen tono racista –el jugador proviene de familias de origen africano– y transfóbico –dados los viejos rumores sobre una relación con la modelo transgénero Inés Rau–. También vinculó a Mbappé con el kirchnerismo por su rechazo a la extrema derecha.

Luego de que el francés ignorara el saludo del arquero de Paraguay, Orlando Gill, y le gritara el triunfo en la cara el último sábado, “Gordo Dan” sostuvo que “le va a costar mucho al peronegrismo explicar esto”. En la previa, a su vez, había dicho que “Paraguay acaba de mandar un travesti al Mundial para provocarle una situación de estrés a Mbappé”, en referencia a una broma del usuario Pablito Pinto.

Ayer, en La Misa, su programa en el canal de streaming Carajo, Parisini continuó expresándose contra Mbappé. Y hoy, en la previa del partido que Argentina disputará con Egipto, publicó: “Que vaya preparando la cola Medio Oriente. Algún culo va a sangrar hoy”.

Entre tanto, el diputado bonaerense Agustín Romo (LLA), cercano a Caputo, dijo que, aunque Mbappé “se haga el canchero”, no podrá cambiar que “juega para el país que esclavizó, traficó y vendió a sus ancestros”.

En paralelo, tras el duelo en el que Noruega eliminó a Brasil, sostuvo que “desde que Brasil se puso a llorar acusando a todo el mundo de racistas y dejó de jugar al fútbol que no le ganan a nadie”. En la misma línea se expresó contra el jugador brasileño Vinícius Júnior: “La debacle de Brasil es culpa de este llorón que siendo archimillonario, famoso y teniendo una vida privilegiada se puso a acusar de racista a todo el mundo por puteadas en un partido de fútbol”.

Por su parte, el funcionario Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe, compartió el mensaje de un usuario que afirmó que “los de color pueden insultar, [pero] si los insultan a ellos es racismo” –por un ataque de Mbappé–. También difundió una publicación que se refirió a los jugadores franceses como “africanos que juegan para Francia”, otra que describió como un “clásico musulmán” el partido que disputarán Francia y Marruecos este jueves, y una última que tildó a Mbappé de “cometravas”. Carreira está a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, creada por el Gobierno para “desmentir” periodistas y versiones difundidas por los medios.

En estos días, además, escribió que “desde que está Lula [da Silva, presidente de Brasil] (asumió el 1 de enero de 2003), los brasileños nunca más ganaron un Mundial y ni siquiera llegaron a la final. La piedra suprema”. El mandatario brasileño es uno de los adversarios de Milei en la región.

Carreira también es fundador de La Derecha Diario, medio alineado con el Presidente que en los últimos días compartió mensajes discriminatorios. Se refirió a Mbappé como “amante de los travestis” y calificó de “insólito” el hecho de que la embajada de España en Inglaterra festejara la victoria de este lunes sobre Portugal “con la foto de un niño negro”.

La Nación