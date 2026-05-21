Tarifazo en puerta: el fuerte impacto en los bolsillos si el Senado aprueba el recorte al gas

Un informe pormenorizado del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana encendió las alarmas sobre el bolsillo de los consumidores. El documento advierte que la tarifa del gas natural podría aumentar hasta un ciento por ciento para más de un millón doscientos mil hogares de ingresos medios y altos que perderán los beneficios de la denominada zona fría si el Senado de la Nación ratifica la ley aprobada en Diputados. El objetivo de la Casa Rosada con esta medida es lograr un recorte del gasto público con un ahorro fiscal calculado en más de doscientos setenta y dos mil millones de pesos.

El régimen de zona fría fue creado originalmente en el año dos mil dos para compensar a los habitantes de las regiones con temperaturas bajo cero más extremas del sur del país. Sin embargo, una ampliación aprobada en el año dos mil veintiuno multiplicó el número de beneficiarios, abarcando a casi la mitad de los usuarios de gas de red de toda la Argentina. El Gobierno actual calificó a ese esquema como fiscalmente insostenible. Señalaron que genera un déficit anual de cuatrocientos ochenta y cinco mil millones de pesos que debe ser cubierto con fondos del Tesoro Nacional. Con el nuevo proyecto, el beneficio pleno quedará restringido únicamente a la Patagonia, al departamento de Malargüe en Mendoza y a la región de la Puna.

El impacto en las facturas se sentirá con fuerza en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis. El informe técnico modeló el caso de un usuario residencial promedio de la ciudad de Bahía Blanca que actualmente abona cerca de veinte mil pesos mensuales. Con la quita del subsidio geográfico, ese mismo hogar pasará a pagar casi cuarenta mil pesos, sufriendo una suba del ciento por ciento. En esa misma localidad, aquellas familias de bajos ingresos que logren calificar para el subsidio focalizado tendrán un incremento mucho menor, cercano al veintidós por ciento. Por su parte, los usuarios de la zona fría histórica en el sur del país también tendrán subas de un veinte por ciento debido a que el descuento ya no se aplicará sobre el total de la boleta, sino únicamente sobre el valor del gas en boca de pozo.

Para conservar algún tipo de asistencia estatal en las zonas que quedan excluidas, las familias deberán demostrar que sus ingresos son inferiores a tres canastas básicas totales, lo que representa hoy un techo de cuatro millones trescientos mil pesos. También mantendrán el beneficio los titulares de pensiones por Malvinas, personas con discapacidad o residentes de barrios populares inscritos en el Renabap. El estudio concluye advirtiendo sobre la necesidad de aplicar estos cambios de manera gradual para evitar exclusiones injustas en el inicio de la temporada invernal.

Con información de Infobae