“La Auditoría General no estuvo a la altura de las circunstancias”, afirmó Pino Rocha

La falta de cobertura de vacantes en la Auditoría General de la Provincia volvió a abrir el debate sobre el funcionamiento del principal organismo de control externo en Salta.

En Pasaron Cosas, el abogado y dirigente político Oscar Pino Rocha analizó la situación institucional del organismo y fue crítico sobre su desempeño.

“La Auditoría General no ha estado a la altura de las circunstancias hasta estos tiempos”, afirmó.

Pino Rocha explicó que recientemente venció el mandato de dos de los cinco auditores. Aunque aclaró que el cuerpo puede seguir funcionando con tres integrantes, advirtió que la reducción podría afectar todavía más los tiempos de trabajo.

“Si venía lenta con cinco miembros, con tres va a seguir funcionando mucho más lenta”, sostuvo.

El dirigente recordó que la Auditoría fue creada en el marco de la reforma constitucional de 1998, junto con la Sindicatura General, para reemplazar al antiguo Tribunal de Cuentas. Según explicó, mientras la Sindicatura realiza controles previos y concomitantes, la Auditoría interviene después de ejecutados los actos administrativos.

En ese sentido, señaló que el diseño actual hace que muchas veces los controles lleguen tarde. Además, consideró necesario revisar la normativa que regula al organismo.

“Hay que empezar a mirar la ley de Auditoría para ver qué es lo que hay que corregir, y seguramente hay mucho para corregir”, afirmó.

Pino Rocha también se refirió a las críticas del auditor saliente Gustavo Ferraris, quien había cuestionado demoras en informes sobre el Fondo de Reparación Histórica y cuentas municipales.

Finalmente, llamó la atención sobre la falta de definiciones políticas para cubrir las vacantes, especialmente cuando otros procesos institucionales sí avanzan en la provincia.

“Llama la atención que no se cubran esos lugares”, concluyó.