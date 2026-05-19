Detienen en Villa Crespo a un prófugo gracias al rastreo de auriculares robados

Un hombre de 34 años, con pedido de captura en San Juan, fue detenido en el barrio porteño de Villa Crespo por la ubicación de unos auriculares que había robado del interior de un auto.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el acusado fue detenido en un allanamiento en una propiedad de la calle Humboldt al 1100, simil a un conventillo, en la que se logró dar con la habitación del hombre.

En esta requisa, se secuestraron un par de auriculares blancos con su caja cargadora, ocho soportes para bandejas giradiscos y una campera de cuero marrón, todos elementos robados a una persona que denunció que le habían roto el vidrio de su auto estacionado sobre Fitz Roy al 900 y que le habían sustraído estos elementos.

Los efectivos policiales lograron dar con el acusado gracias a la ubicación que marcaban los auriculares inalámbricos.

En el allanamiento, también fue hallado un bolso negro que contenía un sello con el nombre de una odontóloga y nueve puntas de torno odontológico. La mujer informó que también había sido víctima del robo de herramientas de trabajo que tenía en su vehículo, también estacionado sobre Fitz Roy al 900.

El acusado registraba un pedido de captura vigente por el Juzgado de Ejecución Penal de San Juan debido a que no había regresado en una de sus salidas transitorias y se encontraba prófugo.