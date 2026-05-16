La deuda pública subió en abril pero el Gobierno asegura que el programa es sostenible

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La Secretaría de Finanzas, bajo la dirección de Federico Furiase, informó que el stock de deuda bruta de la Administración Central ascendió a USD 496.676 millones en abril de 2026, de los cuales el 99,5% (USD 494.141 millones) se encuentra en situación de pago normal.

Durante el mes, el Estado concretó operaciones globales por un total de USD 74.200 millones, resultando en un incremento del saldo neto de USD 4.100 millones respecto a marzo. Este aumento respondió principalmente a diferencias de cambio por la valuación de divisas, al retraso temporal de un desembolso de USD 1.000 millones por parte del FMI y al anticipo en la colocación de bonos locales para garantizar los fondos de los vencimientos de julio y enero próximos.

El monitoreo de estos compromisos mantiene en alerta a analistas y consultoras del sector privado debido a la fuerte concentración de vencimientos proyectada para 2027, estimada en USD 23.000 millones, en un contexto de limitada acumulación de reservas internacionales.

No obstante, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, desde el Palacio de Hacienda se insiste en la sostenibilidad del programa económico gracias a la continuidad del superávit fiscal financiero, lo que permitió elevar los depósitos oficiales en el Banco Central a USD 7.435 millones (un incremento mensual de USD 2.529 millones). Por tipo de legislación, los compromisos en moneda extranjera representaron el 53% del total, mientras que el 47% restante correspondió a títulos en moneda local.

Al evaluar la perspectiva histórica, el endeudamiento neto consolidado durante los primeros 29 meses de la presidencia de Javier Milei muestra un comportamiento estable. Si bien la deuda bruta aumentó en USD 71.383 millones frente a noviembre de 2023 -explicado por el traspaso de los pasivos remunerados del BCRA al Tesoro durante 2024-, el saldo neto consolidado (restando activos y depósitos) anotó una suba de apenas USD 2.290 millones.

En términos de Producto Bruto Interno (PBI), la deuda conjunta de la Administración Central y la entidad monetaria se ubicó en 59,1%, exactamente el mismo nivel heredado al inicio del mandato, logrando absorber el pico de 76,3% registrado en diciembre de 2023 tras el sinceramiento cambiario.

De cara a mayo, el panorama fiscal incorporará un fuerte componente de desendeudamiento intra-sector público. Tras la aprobación del balance contable del ejercicio 2025, el Banco Central puso a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones en concepto de dividendos.

Desde la Secretaría de Hacienda confirmaron que $6 billones se utilizarán para robustecer los depósitos del Tesoro en el ente monetario, mientras que los $18,4 billones restantes se destinarán a la recompra anticipada de Letras Intransferibles por un valor nominal de USD 21.700 millones, reduciendo de manera drástica la deuda consolidada interna.

Con información de Noticias Argentinas