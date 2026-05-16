Sábado con niebla, frío y probabilidad de lluvias aisladas en Salta

El sábado comenzó frío y con baja visibilidad en la ciudad de Salta. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 8 la temperatura era de 4°C, con 97% de humedad, viento en calma y visibilidad reducida a 0,8 kilómetros por presencia de niebla.

Para el resto de la jornada, el organismo prevé una temperatura máxima de 19°C y condiciones mayormente nubladas durante gran parte del día. La mañana se mantendrá con niebla, mientras que por la tarde podrían registrarse lluvias aisladas.

Hacia la noche aumenta la probabilidad de precipitaciones, con chances estimadas entre 40% y 70%, además de posibles ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, de acuerdo al pronóstico informado por el SMN.

Se recomienda circular con precaución en las primeras horas del día por la presencia de niebla y mantenerse atento a la evolución del tiempo durante la tarde y la noche.