Sábado con niebla, frío y probabilidad de lluvias aisladas en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este sábado 16 de mayo una jornada fría en la ciudad de Salta, con niebla durante la mañana y posibles lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.
 
Salta16/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El sábado comenzó frío y con baja visibilidad en la ciudad de Salta. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 8 la temperatura era de 4°C, con 97% de humedad, viento en calma y visibilidad reducida a 0,8 kilómetros por presencia de niebla.

Para el resto de la jornada, el organismo prevé una temperatura máxima de 19°C y condiciones mayormente nubladas durante gran parte del día. La mañana se mantendrá con niebla, mientras que por la tarde podrían registrarse lluvias aisladas.

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Hacia la noche aumenta la probabilidad de precipitaciones, con chances estimadas entre 40% y 70%, además de posibles ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, de acuerdo al pronóstico informado por el SMN.

Se recomienda circular con precaución en las primeras horas del día por la presencia de niebla y mantenerse atento a la evolución del tiempo durante la tarde y la noche.

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