Sábado con niebla, frío y probabilidad de lluvias aisladas en Salta
Salta16/05/2026Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este sábado 16 de mayo una jornada fría en la ciudad de Salta, con niebla durante la mañana y posibles lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.
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