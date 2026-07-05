El tren a Campo Quijano pierde atractivo turístico por la falta de frecuencias los fines de semana

El regreso del tren del Valle de Lerma volvió a abrir el debate sobre su verdadero uso: si será un servicio pensado para los vecinos que viajan a diario o una propuesta con potencial turístico para Salta.

Desde la Junta Promotora del Tren del Valle, Paula Borelli advirtió que la frecuencia actual no responde a los horarios reales de quienes trabajan, estudian o se trasladan entre municipios como Cerrillos, Rosario de Lerma, La Silleta y Campo Quijano.

“La decisión está tomada desde un escritorio en Buenos Aires, sin conocer la idiosincrasia del salteño”, cuestionó en Qué Domingo, por Aries.

Borelli sostuvo que, si el objetivo fuera turístico, el tren también debería funcionar los fines de semana. Según explicó, muchos salteños y visitantes preguntan por la posibilidad de viajar sábado o domingo hasta Campo Quijano, pero el servicio no ofrece esa alternativa.

También señaló que el sistema de reservas utilizado durante años complicó el acceso de muchos usuarios, especialmente personas mayores o vecinos sin facilidad para realizar trámites digitales.

La Junta pidió conformar una mesa de trabajo para que el servicio se planifique en función de los pasajeros. “El tren tiene que estar al servicio del usuario para que más gente lo tome”, remarcó.