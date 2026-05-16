Estado de rutas en Salta: hay caminos intransitables y piden extremar la precaución

Las rutas nacionales y provinciales de la provincia de Salta se encuentran transitables “con mucha precaución”, según el último reporte oficial difundido este sábado 16 de mayo por la Subsecretaría de Defensa Civil.

El informe advierte sobre presencia de neblina, baches de gran tamaño, animales sueltos, banquinas irregulares y maquinaria trabajando en distintos tramos estratégicos de la provincia.

Rutas nacionales con mayores complicaciones en Salta

Entre los puntos más afectados aparece la Ruta Nacional 34, especialmente en los departamentos Orán, San Martín y Anta. En el tramo Pichanal-Embarcación se reportaron pozos de grandes dimensiones, animales sueltos y sectores con falta de mantenimiento. También se pidió máxima precaución en el empalme con la Ruta Nacional 50 por el intenso tránsito de camiones.

En tanto, la Ruta Nacional 50 mantiene tránsito reducido a media calzada a la altura del Río Pescado, donde trabajan operarios viales realizando tareas de mantenimiento.

Otro de los corredores complicados es la Ruta Nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, donde se registran máquinas trabajando, banquinas irregulares y baches por sectores.

Una ruta quedó intransitable en los Valles Calchaquíes

El informe oficial confirmó además que el tramo La Quesera – empalme Ruta Nacional 51, sobre la Ruta Nacional 40, permanece “intransitable”. En otros sectores de esa misma ruta se recomendó circular con extrema precaución por maquinaria pesada y calzadas deterioradas.

La situación también afecta a la Ruta Nacional 68, especialmente entre La Merced y La Viña, además de la zona de Garganta del Diablo y el Anfiteatro, donde existe riesgo de deslizamientos y crecidas repentinas de arroyos.

Qué rutas provinciales presentan más riesgos

Defensa Civil advirtió además sobre complicaciones en varias rutas provinciales, principalmente por calamina, pozos, bancos de arena y trayectos de cornisa.

Entre ellas se destacan:

Ruta Provincial 56, entre Seclantás y Luracatao.

Ruta Provincial 42 hacia Los Colorados.

Ruta Provincial 47, conocida como Ruta Escénica Cañón del Río Juramento.

Ruta Provincial 133 en Iruya, donde se pidió evitar cruzar ríos y arroyos con fuertes corrientes.

También se informó que la Ruta Provincial 33 presenta neblinas matinales y baja visibilidad, por lo que recomendaron circular entre las 9 y las 16 horas.

Defensa Civil pidió consultar el estado antes de viajar

Desde la Subsecretaría de Defensa Civil recordaron que el estado de las rutas puede modificarse rápidamente por cuestiones meteorológicas y recomendaron consultar las actualizaciones oficiales antes de emprender viaje.