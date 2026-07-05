Sin tren al mediodía, vecinos del Valle quedan atados al colectivo

Vecinos del Valle de Lerma reclaman que se restituya el horario del mediodía del tren que une Salta con Campo Quijano, luego de que la frecuencia de regreso fuera trasladada a las 16 horas.

Paula Borelli, docente de Cerrillos e integrante de la Junta Promotora del Tren del Valle, explicó en Qué Domingo, por Aries, que el horario anterior de las 13.25 era clave para quienes trabajan o estudian en la Capital y necesitan volver a sus localidades al mediodía.

“Ese era el horario ideal. Los chicos salen del colegio a las 12 o 13 y los comercios también cierran a esa hora”, planteó.

Según Borelli, la frecuencia matutina sigue siendo utilizada por muchos vecinos, pero el problema aparece al momento de regresar. “Podés venir en tren, pero te tenés que volver en colectivo. En mi caso, en dos colectivos”, señaló.

La Junta Promotora volvió a reunirse y prepara notas dirigidas a la AMT, la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Infraestructura, con el objetivo de solicitar audiencias y plantear la necesidad de reorganizar las frecuencias.