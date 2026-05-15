“Almas Grandes”: impulsan un refugio comunitario en el barrio San Javier

El proyecto social Almas Grandes avanza en el barrio San Javier, donde el padre Ezequiel Le Favi impulsa la construcción de un espacio físico destinado a talleres, apoyo escolar y actividades comunitarias para niños y familias que viven en la zona del asentamiento al pie del relleno sanitario.

Por Aries, el sacerdote relató que la iniciativa nació a partir del trabajo pastoral y social que realiza en el territorio desde hace aproximadamente un año y medio, luego de conocer la realidad de las familias del lugar. Según explicó, el objetivo principal es poder contar con un “refugio de esperanza” que permita sostener y ampliar las actividades que hoy se desarrollan de manera itinerante.

Actualmente, el proyecto acompaña a unas 450 familias que viven en el asentamiento. En ese marco, alrededor de 220 personas asisten al comedor comunitario, mientras que cerca de 60 niños participan de las clases de apoyo escolar que se realizan los días martes, jueves y sábados.

Le Favi detalló que las actividades educativas y de contención se ven atravesadas por condiciones de vulnerabilidad en el barrio, lo que en algunos casos dificulta la asistencia regular de los niños. Aun así, el equipo de trabajo sostiene distintas modalidades de acompañamiento para llegar a las familias.

El esquema de actividades incluye apoyo escolar, educación formal y talleres de tareas durante la semana, mientras que los sábados se desarrollan propuestas de educación no formal vinculadas al deporte y la recreación. Además, por la tarde se llevan adelante espacios de formación y talleres destinados a adultos.

El proyecto se sostiene a partir de una red de voluntariado que actualmente reúne a más de 130 personas, quienes colaboran en tareas de difusión, organización y búsqueda de donaciones. El financiamiento proviene de aportes solidarios de la comunidad, transferencias y contribuciones que se realizan tanto en la parroquia como de manera digital.

Desde la organización remarcan que el objetivo central es avanzar en la construcción de un espacio propio que permita dar continuidad y estabilidad a las actividades educativas, sociales y comunitarias que hoy se desarrollan en el barrio San Javier.