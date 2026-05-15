En 24 horas, volvió a subir la nafta en Salta: la súper ya cuesta hasta $2.233

Los precios de los combustibles volvieron a actualizarse en la ciudad de Salta y la nafta súper ya quedó muy cerca de los $2.200 en YPF, mientras que en otras estaciones superó ese valor.

Según el relevamiento realizado este viernes en N&N por Aries, el litro de nafta súper en YPF se vende a $2.194, luego de una nueva modificación en los surtidores.

El movimiento se da después de que el Gobierno nacional autorizara una actualización del 1% en el precio de los combustibles, en el marco del esquema aplicado para intentar moderar el impacto de las subas.

En otras estaciones de servicio, los valores relevados son más altos. En Axion, el litro de nafta súper cuesta $2.199, mientras que en Shell llega a $2.233.

Con estos precios, llenar un tanque puede demandar alrededor de $130.000, dependiendo de la capacidad del vehículo y del tipo de combustible elegido.

Durante el móvil se recordó que, a comienzos de la semana, el litro de nafta súper en YPF se encontraba por encima de los $2.180. Luego subió a $2.190 y este viernes volvió a actualizarse a $2.194.

El aumento impacta directamente en automovilistas particulares, taxistas, remiseros, transportistas y trabajadores que dependen del vehículo para su actividad diaria.

Además, el precio del combustible suele trasladarse a otros sectores de la economía, especialmente por su incidencia en el transporte de mercaderías y servicios.