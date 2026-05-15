Estado de rutas: la mayoría está transitable, pero con advertencias en varios tramos

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó el estado de las rutas nacionales y provinciales para este viernes 15 de mayo, con un pedido general de circular con mucha precaución por neblinas matinales, calzadas irregulares, baches y banquinas en mal estado.

Según el reporte, las rutas se encuentran transitables en la mayoría de los departamentos, aunque con distintos niveles de advertencia de acuerdo con el estado de cada tramo.

En el departamento Orán, la ruta nacional 34 está transitable con precaución entre Pichanal y Embarcación, por baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquina irregular. También se pidió cuidado en el empalme con la ruta nacional 50, por tránsito de camiones y falta de mantenimiento.

La ruta nacional 50 se encuentra transitable con precaución, con tránsito a media calzada a la altura del río Pescado, kilómetro 42, donde en algunos momentos la circulación es guiada por personal vial.

En el departamento San Martín, la ruta nacional 34 presenta sectores con grandes baches, animales sueltos, calzada irregular y demarcación deficiente, especialmente en la entrada a General Enrique Mosconi. La ruta nacional 81 también está transitable con precaución por animales sueltos y malezas sobre la banquina, mientras que la ruta nacional 86 requiere mucha precaución por trabajos de pavimentación hasta Tonono.

En Metán, la ruta nacional 9/34, en el tramo Rosario de la Frontera - Metán, está transitable con mucha precaución por ruta marcada, banquina irregular y máquinas trabajando entre los kilómetros 1438 y 1440. También se advierte falta de mantenimiento desde el peaje de Cabeza de Buey hasta San José de Metán, con baches por sectores.

En el departamento Anta, la ruta nacional 16 se encuentra transitable con mucha precaución por paso de camiones y baches. Se pidió extremar los cuidados en la zona del arroyo Matorras, kilómetro 622. La ruta nacional 34 también presenta mal estado general, malezas, baches y banquina irregular.

En Cafayate, la ruta nacional 68 está transitable con mucha precaución, especialmente entre La Merced y La Viña, por ruta irregular. También se advirtió por posibles deslizamientos y crecidas repentinas de arroyos en la zona de Garganta del Diablo, Anfiteatro y hasta Cafayate. Vialidad Nacional trabaja en el kilómetro 28, en La Yesera.

Sobre la ruta nacional 40, el informe detalla que varios tramos se encuentran transitables con precaución o mucha precaución, entre ellos Seclantás - Cachi, La Poma - Cafayate, San Antonio de los Cobres - Susques, Cachi - La Poma y La Dársena - Seclantás. Sin embargo, el tramo La Quesera - empalme con ruta nacional 51 permanece intransitable.

En el departamento Los Andes, la ruta nacional 51 está transitable con mucha precaución en el tramo Santa Rosa de Tastil - Las Cuevas, por calzada irregular, sectores resbaladizos y falta de mantenimiento. También se pidió cuidado desde La Silleta hasta Campo Quijano por baches y banquinas sin demarcación.

En La Caldera, la ruta nacional 9 se encuentra transitable con mucha precaución por baches en badenes, trabajos de mantenimiento y posible presencia de deslizamientos en sectores de cornisa.

En Salta Capital, se recomendó circular con precaución, especialmente en la Circunvalación Oeste, donde hay obreros trabajando en la zona.

Respecto de las rutas provinciales, Defensa Civil informó que varios caminos se encuentran transitables con precaución o mucha precaución. Entre los puntos con advertencias figuran rutas de Orán, Rivadavia, San Martín, Metán, Anta, Cafayate, Chicoana, Rosario de Lerma, Los Andes e Iruya.

En la ruta provincial 33, se pidió extremar la precaución por neblinas durante la mañana y las últimas horas de la tarde. Además, se recordó respetar la velocidad máxima de 60 km/h en el Parque Nacional Los Cardones y se recomendó circular entre las 9 y las 16.

Defensa Civil recordó que el estado de las rutas puede cambiar de acuerdo con las condiciones meteorológicas, por lo que recomendó consultar la información oficial antes de viajar.