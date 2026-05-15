Pasos fronterizos: cuáles están habilitados este viernes en Salta y Jujuy

El estado de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy fue actualizado este viernes 15 de mayo, con la mayoría de los cruces habilitados, aunque con advertencias por condiciones climáticas y demoras en algunos sectores.

El Paso El Condado, que une Los Toldos con La Mamora, Bolivia, se encuentra habilitado las 24 horas. Para la zona se informó una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 12°C, con cielo parcialmente soleado.

También está habilitado las 24 horas el Paso Aguas Blancas - Bermejo, con una mínima de 12°C y una máxima de 21°C. En ese sector se prevé cielo nublado con llovizna.

El Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile, se encuentra habilitado de 9 a 19.15, bajo horario de invierno. De todos modos, se recomienda informarse antes de salir hacia Chile y circular con extrema precaución, especialmente ante posibles lluvias o nieve. El reporte advierte que, por condiciones meteorológicas inestables, el paso puede funcionar de manera intermitente.

En tanto, el Paso Socompa, hacia Antofagasta, Chile, permanece cerrado. Para la zona se informó una mínima de -2°C y una máxima de 11°C, con tiempo soleado.

El Paso Misión La Paz - Pozo Hondo, que une Argentina con Paraguay, está habilitado de 7 a 20. Se espera una mínima de 13°C y una máxima de 24°C, con cielo soleado.

Por su parte, Puerto Chalanas, entre Aguas Blancas y Bermejo, funciona de 6 a 20. Allí se advierte por demoras debido a controles y se recomienda el uso de repelente por un brote de chikungunya en la frontera.

El Paso Salvador Mazza - Yacuiba se encuentra habilitado las 24 horas. Para esa zona se informó una mínima de 14°C y una máxima de 21°C, con cielo mayormente nublado. También se recomendó usar repelente por el brote de chikungunya en la frontera.

Finalmente, el Paso Sico, entre San Antonio de los Cobres y San Pedro de Atacama, Chile, está habilitado de 9 a 19, únicamente para transporte de cargas. La temperatura mínima prevista es de -4°C y la máxima de 8°C.

Además, se informó que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.