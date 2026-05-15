Cortes de luz en Salta: dónde habrá interrupciones este viernes y el domingo
La empresa Edesa informó que este viernes 15 de mayo continuarán los cortes programados de luz en distintos puntos de la provincia de Salta, en el marco de trabajos de ampliación y renovación de la red eléctrica.
Según el cronograma oficial, durante la jornada de hoy habrá interrupciones del servicio en Guachipas, Hickmann y Rosario de la Frontera, mientras que el domingo se prevé otro corte en la zona de Metán y localidades cercanas.
Para este viernes, los cortes programados son los siguientes:
De 08:00 a 12:00: el servicio se verá afectado en Guachipas, sobre ruta provincial 68 y zonas cercanas.
De 08:00 a 13:00: habrá interrupciones en Hickmann, incluyendo sectores de ruta nacional 81 y áreas rurales.
De 08:00 a 12:30: se registrarán cortes en Rosario de la Frontera, en zonas como Puente de Plata, Potrero, San Isidro, Cobres, El Ceibal y áreas rurales próximas.
Además, Edesa informó que el próximo domingo 17 de mayo, de 08:00 a 12:00, los trabajos afectarán a usuarios de Metán, con alcance en zonas como El Galpón, Río Piedras, Lumbreras y sectores cercanos.
Desde la empresa recomendaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante los horarios informados, especialmente en comercios, hogares y actividades que dependan del suministro eléctrico.