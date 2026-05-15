Garrafa Federal en Salta: el cronograma para este viernes

El programa Garrafa Federal y Segura finaliza la semana con un nuevo operativo este viernes en distintos puntos de la ciudad de Salta.

La iniciativa busca acercar la garrafa social a vecinos de diferentes barrios y zonas de la Capital, con puntos de distribución establecidos durante la mañana.

El cronograma previsto para este viernes es el siguiente:

8.30 a 9.00: Villa Lavalle, Plaza Outes.

8.30 a 9.00: Villa Asunción, Centro Vecinal.

9.15 a 9.45: barrio Palermo I.

10.00 a 10.30: barrio Gustavo Leguizamón.

10.45 a 11.15: San Luis, Villa Esmeralda.

10.45 a 11.15: barrio Bicentenario.

11.30 a 11.45: barrio Solís Pizarro.

Se recomienda a los vecinos acudir con tiempo, respetar los horarios previstos y seguir las indicaciones del personal a cargo del operativo.