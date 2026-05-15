Garrafa Federal en Salta: el cronograma para este viernes
El programa Garrafa Federal y Segura finaliza la semana con un nuevo operativo este viernes en distintos puntos de la ciudad de Salta.
La iniciativa busca acercar la garrafa social a vecinos de diferentes barrios y zonas de la Capital, con puntos de distribución establecidos durante la mañana.
El cronograma previsto para este viernes es el siguiente:
8.30 a 9.00: Villa Lavalle, Plaza Outes.
8.30 a 9.00: Villa Asunción, Centro Vecinal.
9.15 a 9.45: barrio Palermo I.
10.00 a 10.30: barrio Gustavo Leguizamón.
10.45 a 11.15: San Luis, Villa Esmeralda.
10.45 a 11.15: barrio Bicentenario.
11.30 a 11.45: barrio Solís Pizarro.
Se recomienda a los vecinos acudir con tiempo, respetar los horarios previstos y seguir las indicaciones del personal a cargo del operativo.