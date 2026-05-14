El Consejo Federal de Intendentes se constituyó en mayo de 2025 como un espacio de articulación política que apunta a asegurar una distribución más equitativa de recursos federales. Los Ejecutivos de las 22 ciudades más importantes -entre los que se incluye Emiliano Durand, de Salta- alcanzaron coincidencias para elaborar un diagnóstico de situación y construyeron consensos para proponer soluciones y llevar adelante acciones conducentes a resolver los principales problemas. La consigna es que la autonomía de los municipios no se negocia.

En abril pasado hubo otro plenario en el que se produjo un documento, a través del cual se formalizó el reclamo por una distribución más equitativa. La declaración conjunta advirtió sobre una crisis de asfixia financiera sin precedentes en la etapa democrática. Se subrayó el retiro del Estado Nacional, en momentos de mayor demanda social y se rechazaron enfáticamente las descalificaciones sobre la gestión fiscal de los jefes comunales.

A fin de unificar el mensaje de los gobiernos locales se presentaron estadísticas que revelan una disparidad estructural: el Gobierno Nacional retiene el hasta el 78% de la masa tributaria, mientras que los más de 2.300 municipios del país solo perciben el 3%, a pesar de ser la primera línea de atención al ciudadano. Un dato significativo que destacaron es que los municipios pagan un 10,5% de IVA en compras esenciales, como medicamentos y prótesis, sin posibilidad de descargar y esos recursos terminan engrosando las arcas nacionales.

El paso inmediato fue definir las propuestas y acciones a seguir, empezando por recuperar recursos. El COFEIN pidió audiencias al Ministro del Interior y a ambas cámaras del Congreso. Precisamente, la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados dispuso convocar al nucleamiento para acordar una agenda de trabajo a fin de definir un nuevo federalismo fiscal , que los intendentes basan en la distribución de recursos, reformulando el reparto del Impuesto a los Combustibles y de los Aportes del Tesoro Nacional , cuya distribución discrecional ha dejado sin repartir más de 740.000 millones de pesos el año anterior y fue muy restringida en el primer cuatrimestre de 2026.

Se reconoce que se ha cambiado el paradigma de la función de los gobiernos municipales, que trasciende la tradicional prestación de los servicios de barrido, alumbrado y limpieza y se abocan a generar oportunidades que tienen que ver con el empleo y el emprendedurismo. También se asume que la intervención del Parlamento es imprescindible para solucionar -no solo la cuestión impositiva- sino también del uso del suelo, que son activos municipales pero el dominio lo mantienen organismos nacionales. Además, hay iniciativas de legisladores nacionales como el proyecto de áreas metropolitanas, para unificar su organización en distintos puntos del territorio nacional, sin alterar la autonomía de municipios y provincias.

A través de su intendente, la capital salteña participa en Rosario de un encuentro clave de más de 300 jefes comunales de todo el país que respondieron a la convocatoria de la Red de Innovación Local para debatir sobre gestión, transformación local y el rol de los municipios. Es importante que desde el Estado se responda a la expectativa de los ciudadanos respecto de la satisfacción de sus demandas. No es el vecino el que tiene que saber de obligaciones e incumbencias de los distintos niveles de gobierno.

Los intendentes están en la primera línea de consolidación del sistema y eso también es parte de su lucha.

Salta, 14 de mayo de 2026