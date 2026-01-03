Durante un patrullaje preventivo esta madrugada en barrio Solidaridad, efectivos del Departamento Intervención Ciudadana detuvieron a un joven de 20 años.
Delfina Aimino: quién era la joven de 22 años asesinada en Córdoba
La Justicia identificó el cuerpo de la mujer hallado el pasado 1 de enero en un descampado de Villa María: se trata de Delfina Aimino, de 22 años.Policiales03/01/2026
El cuerpo de la mujer asesinada, que fue hallada el pasado 1 de enero en un camino rural de la ciudad cordobesa de Villa María, fue identificado y se trata de una joven de 22 años.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicaron medios locales, el análisis de las pericias forenses y las declaraciones realizadas por los médicos permitieron confirmar que la víctima es Delfina Aimino, oriunda de Villa María.
Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía de Instrucción en Feria de dicha ciudad mantiene como principal enfoque un posible femicidio y por el hecho se encuentra detenido Tomás Mulinetti, de 23 años.
Los restos de la víctima se encontraban sobre los pastizales de un descampado al este de la Sociedad Rural y detrás de un predio de la Universidad Nacional, allí se esclareció que contaba con signos de extrema violencia, entre golpes y lesiones cortantes.
En tanto, la fiscalía había ordenado tareas de relevamiento y pericias a personal de la Policía Científica y de la División Investigaciones de la Unidad Departamental General San Martín por lo que, tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia.
Las autoridades debieron constatar la identidad en dicho establecimiento ya que la joven no llevaba documento, así como se relevaron heridas y marcas en el cadáver, tales como una lastimadura previa al crimen por la que la víctima fue asistida por profesionales de la salud.
Esa herida resultó un puntapié fundamental en la identificación ya que las autoridades averiguaron en establecimientos de salud por dicha atención y, junto con el cotejamiento de huellas dactilares, se dio con el nombre de la joven.
La detención del único sospechoso se realizó en el marco de un operativo en un domicilio emplazado en la calle General Lonardi, en el barrio Trinitarios donde, además, se incautó un vehículo Ford Ka, ropa, una navaja, documentación y otros elementos de interés para la causa.
Asimismo, se conoció que los investigadores consideran que Aimino habría conocido al imputado a través de una aplicación de citas. No obstante, aún se encuentran en proceso de peritaje, las cámaras de seguridad y el análisis de comunicaciones.
La fiscal Silvia Maldonado, quien está al frente del caso, sostuvo que los uniformados asistieron a la casa de la joven, donde vivía con su madre, y obtuvieron mayor información, lo que terminó de orientar la investigación junto con un cruce de datos.
Mulinetti se encuentra imputado por homicidio calificado por violencia de género, femicidio, aunque la pesquisa continúa y podrían disponerse otras diligencias adicionales con líneas de investigación abiertas.
Con información de Noticias Argentinas
El procedimiento tuvo lugar en el acceso a la localidad de Copo Quile, donde los efectivos interceptaron tres camionetas que transportaban el cargamento ilegal.
Sucedió por la tarde de este jueves en la zona norte de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de mantener una pelea con su hermano. El deceso se produjo antes de que llegara la ambulancia.
Trágico inicio de año: dos muertes por siniestros viales en Salta
En menos de 24 horas se registraron dos siniestros con consecuencias fatales en distintos puntos de la provincia. Uno ocurrió en una ruta provincial y el otro en la zona sudeste de la ciudad.
Sucedió durante la madrugada de este jueves en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de ser herido. Tres personas mayores de edad fueron detenidas como sospechosas de tener vinculación al hecho.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.