Delfina Aimino: quién era la joven de 22 años asesinada en Córdoba

El cuerpo de la mujer asesinada, que fue hallada el pasado 1 de enero en un camino rural de la ciudad cordobesa de Villa María, fue identificado y se trata de una joven de 22 años.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicaron medios locales, el análisis de las pericias forenses y las declaraciones realizadas por los médicos permitieron confirmar que la víctima es Delfina Aimino, oriunda de Villa María.

Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía de Instrucción en Feria de dicha ciudad mantiene como principal enfoque un posible femicidio y por el hecho se encuentra detenido Tomás Mulinetti, de 23 años.

Los restos de la víctima se encontraban sobre los pastizales de un descampado al este de la Sociedad Rural y detrás de un predio de la Universidad Nacional, allí se esclareció que contaba con signos de extrema violencia, entre golpes y lesiones cortantes.

En tanto, la fiscalía había ordenado tareas de relevamiento y pericias a personal de la Policía Científica y de la División Investigaciones de la Unidad Departamental General San Martín por lo que, tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia.

Las autoridades debieron constatar la identidad en dicho establecimiento ya que la joven no llevaba documento, así como se relevaron heridas y marcas en el cadáver, tales como una lastimadura previa al crimen por la que la víctima fue asistida por profesionales de la salud.

Esa herida resultó un puntapié fundamental en la identificación ya que las autoridades averiguaron en establecimientos de salud por dicha atención y, junto con el cotejamiento de huellas dactilares, se dio con el nombre de la joven.

La detención del único sospechoso se realizó en el marco de un operativo en un domicilio emplazado en la calle General Lonardi, en el barrio Trinitarios donde, además, se incautó un vehículo Ford Ka, ropa, una navaja, documentación y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, se conoció que los investigadores consideran que Aimino habría conocido al imputado a través de una aplicación de citas. No obstante, aún se encuentran en proceso de peritaje, las cámaras de seguridad y el análisis de comunicaciones.

La fiscal Silvia Maldonado, quien está al frente del caso, sostuvo que los uniformados asistieron a la casa de la joven, donde vivía con su madre, y obtuvieron mayor información, lo que terminó de orientar la investigación junto con un cruce de datos.

Mulinetti se encuentra imputado por homicidio calificado por violencia de género, femicidio, aunque la pesquisa continúa y podrían disponerse otras diligencias adicionales con líneas de investigación abiertas.

