Un detenido tras la muerte de un hombre en barrio Juan Manuel de Rosas

Sucedió por la tarde de este jueves en la zona norte de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de mantener una pelea con su hermano. El deceso se produjo antes de que llegara la ambulancia.

Policiales02/01/2026

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Santiago López Soto, encabeza una investigación ante el fallecimiento de un hombre de 36 años, ocurrido este jueves en una vivienda de barrio Juan Manuel de Rosas de la ciudad de Salta.

Según pudo conocerse, dos hermanos mantuvieron una pelea previamente, donde intercambiaron golpes y en forma posterior, uno de ellos fue encontrado agonizando en su habitación. Al llegar personal del SAMEC, ya se encontraba sin vida.

El informe preliminar de autopsia realizado en el Servicio de Tanatología Forense del CIF, indica que el deceso se produjo por shock hipovolémico, causado por las lesiones internas sufridas.

El hermano con el que mantuvo la pelea, fue detenido y será imputado este viernes como autor del delito de homicidio simple.

El fiscal López Soto señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas de rigor, que permitirán esclarecer lo sucedido.

