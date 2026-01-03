Rosario de la Frontera: secuestraron 1.600 kilos de hojas de coca

Efectivos de la División Policía Rural del Distrito de Prevención 13 de Rosario de la Frontera, en el marco de un patrullaje preventivo en ruta nacional 34, infraccionaron a 6 hombres por infringir la Ley 22415 de Código Aduanero. El procedimiento fue sobre ruta nacional 34 a la altura del ingreso a la localidad de Copo Quile.

Durante la intervención, inspeccionaron tres camionetas y constataron que transportaban 1600 kilos de hojas de coca. Secuestraron el cargamento y los rodados fueron retenidos.

Intervino la Fiscalía Federal.