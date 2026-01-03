Rosario de la Frontera: secuestraron 1.600 kilos de hojas de coca

Durante un patrullaje preventivo esta madrugada en barrio Solidaridad, efectivos del Departamento Intervención Ciudadana detuvieron a un joven de 20 años.
El procedimiento tuvo lugar en el acceso a la localidad de Copo Quile, donde los efectivos interceptaron tres camionetas que transportaban el cargamento ilegal.Policiales03/01/2026
Efectivos de la División Policía Rural del Distrito de Prevención 13 de Rosario de la Frontera, en el marco de un patrullaje preventivo en ruta nacional 34, infraccionaron a 6 hombres por infringir la Ley 22415 de Código Aduanero. El procedimiento fue sobre ruta nacional 34 a la altura del ingreso a la localidad de Copo Quile.
Durante la intervención, inspeccionaron tres camionetas y constataron que transportaban 1600 kilos de hojas de coca. Secuestraron el cargamento y los rodados fueron retenidos.
Intervino la Fiscalía Federal.
La Justicia identificó el cuerpo de la mujer hallado el pasado 1 de enero en un descampado de Villa María: se trata de Delfina Aimino, de 22 años.
Sucedió por la tarde de este jueves en la zona norte de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de mantener una pelea con su hermano. El deceso se produjo antes de que llegara la ambulancia.
En menos de 24 horas se registraron dos siniestros con consecuencias fatales en distintos puntos de la provincia. Uno ocurrió en una ruta provincial y el otro en la zona sudeste de la ciudad.
Sucedió durante la madrugada de este jueves en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de ser herido. Tres personas mayores de edad fueron detenidas como sospechosas de tener vinculación al hecho.
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.