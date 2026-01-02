Nicolás Maduro fue ingresado en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal calificada como el "infierno en la tierra".
Un incendio destruyó una histórica iglesia del siglo XIX en Ámsterdam
La Vondelkerk, construida en 1872, quedó completamente dañada tras un incendio ocurrido durante la madrugada, mientras la ciudad celebraba el inicio del 2026.El Mundo02/01/2026
Un incendio destruyó por completo una iglesia de Ámsterdam del siglo XIX durante el inicio del Año Nuevo en Países Bajos, con dos muertos por fuegos artificiales y varios actos violentos contra la policía.
El incendio ocurrió durante la madrugada en la iglesia Vondelkerk, de 1872. La torre de 50 metros de altura se derrumbó y el techo sufrió graves daños, pero las autoridades esperan que la estructura permanezca intacta.
“Solo las paredes están intactas, ya no hay riesgo de derrumbe“, indicaron las autoridades locales al diario De Telegraaf.
Por el momento la causa del incendio se desconoce, aunque algunos vecinos dijeron a varios medios que podría haberse tratado de un posible impacto de fuegos artificiales en la torre.
Todas las casas en los alrededores de Vondelkerk fueron evacuadas debido a que el viento estaba esparciendo escombros en llamas y las autoridades cortaron el suministro eléctrico a unos 90 hogares como medida de precaución para que los bomberos pudieran extinguir el incendio en la iglesia de forma segura.
En el barrio, decenas de personas contemplaron con conmoción la destrucción del monumento. “Es muy triste. Todo Ámsterdam conoce la Vondelkerk. Es un icono que ahora está envuelto en llamas. Es demasiado intenso para describirlo con palabras”, dijo un turista.
Jelger, un vecino de 24 años, también compartió con medios locales su dolor: “Paso por aquí en bicicleta todas las semanas. Es una iglesia preciosa. Es una pena”.
“Anoche, Ámsterdam perdió uno de sus monumentos más íntimos. Desde la colocación de su primera piedra en 1872, la iglesia ha sido no solo un lugar de culto, sino el corazón palpitante de un barrio de Ámsterdam. Para muchos residentes, la iglesia fue un punto de referencia, una compañera silenciosa a medida que crecían, vivían y envejecían en el barrio”, declaró la alcadesa Femke Halsema.
La Vondelkerk fue utilizada como iglesia católica entre 1872 y 1977. Hoy en día, sirve como sala de conciertos y se utiliza para alquilar oficinas.
Año Nuevo violento en Ámsterdam
Por otra parte, la presidenta del sindicato de la policía neerlandesa, Nine Kooiman, denunció una ola de “violencia sin precedentes” contra la policía y los servicios de emergencia durante la celebración del Año Nuevo.
Ella misma dijo haber sido alcanzada en tres ocasiones por fuegos artificiales en Ámsterdam y en la ciudad de Breda varias personas lanzaron cócteles molotov contra los agentes.
Además, dos personas, un menor de 17 años y un hombre de 38, murieron en accidentes con fuegos artificiales y otras tres resultaron heridas de gravedad.
Con información de TN
