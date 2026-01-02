El entrenador Marcelo Gallardo había llevado cinco arqueros a la pretemporada, pero Armani se desgarró y Ledesma se fue del club. Además, viajaron Ezequiel Centurión y los juveniles Franco Jaroszewicz y Santiago Beltrán.
Enzo Fernández se despidió de Maresca en sus redes sociales
El Chelsea se quedó sin entrenador tras la desvinculación del italiano. El mediocampista argentino utilizó sus cuentas para dejar un mensaje en recuerdo del excoordinador de Parma y Leicester City.Deportes02/01/2026
Chelsea inició su 2026 con la noticia del alejamiento de Enzo Maresca de la dirección técnica del primer equipo. Luego de un andar irregular en la Premier League llegado el fin de año, la directiva de los ‘Blues’ cortó el vínculo que ataba al italiano hasta 2029 en Londres.
El ciclo de dos temporadas y media del oriundo de Salerno en el equipo que hace las veces de local en Stamford Bridge llegó a su fin horas después de la igualdad 2 a 2 frente a Bournemouth por la fecha 19 de la liga inglesa que lo tiene quinto. En paralelo, los británicos están en la tercera ronda de la FA Cup, en semifinales de la Copa de la Liga, y en fase de grupos de la Champions League.
A la espera de un sucesor en el puesto principal, la partida del ex DT de Parma y Leicester City sacudió puertas adentro del vestuario de Chelsea. Enzo Fernández fue uno de los protagonistas que se manifestó en las redes sociales recordando el paso de Maresca por el club.
Gimnasia y Tiro de Salta ya tiene con firma de contrato a su hombre de experiencia en el mediocampo para encarar la temporada 2026 de la Primera Nacional: se trata de Walter Montoya, quien firmó contrato por un año y ya se sumó a los entrenamientos con el plantel bajo las órdenes del entrenador Fernando “Tete” Quiroz.
El Rally Dakar 2026 vivió este martes su Etapa 3, un bucle exigente de Al Ula de más de 420 km de especial cronometrada sobre pistas arenosas y desafiantes, con casi 314 km de enlaces en un total de 736 km de recorrido que pusieron a prueba navegación, ritmo y resistencia de los pilotos en la categoría motos.
Tras finalizar su ciclo en Rosario Central, el volante Ignacio Malcorra alcanzó un acuerdo para convertirse en la primera incorporación de Independiente en este 2026.
En una emotiva conferencia de prensa, el inglés Liam Rosenior confirmó que dejará el Racing de Estrasburgo para asumir como nuevo director técnico del Chelsea.
La Liga Profesional oficializó el calendario para el Torneo Apertura 2026, revelando el exigente camino que deberá transitar el River de Marcelo Gallardo en la Zona B.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
Reyes Magos en el Cerro San Bernardo: 600 chicos subirán gratis al teleférico
Este martes 6 de enero, el Teleférico San Bernardo celebrará el Día de Reyes con entrada gratuita para 600 niños de hasta 12 años. Habrá regalos, payasos y actividades en la cima del cerro.
La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha un ambicioso plan político para intentar desactivar el núcleo de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
Con un desafío técnico a base de mollejas, Sofi Martínez se despidió del certamen entre elogios del jurado y abrazos de sus compañeros.
La Facultad de Económicas proyecta carreras más cortas y accesibles
La decana de Económicas destacó la necesidad de ampliar el acceso a la universidad y fortalecer la formación gratuita en la provincia.