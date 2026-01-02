Enzo Fernández se despidió de Maresca en sus redes sociales

El Chelsea se quedó sin entrenador tras la desvinculación del italiano. El mediocampista argentino utilizó sus cuentas para dejar un mensaje en recuerdo del excoordinador de Parma y Leicester City.

Deportes02/01/2026

Chelsea inició su 2026 con la noticia del alejamiento de Enzo Maresca de la dirección técnica del primer equipo. Luego de un andar irregular en la Premier League llegado el fin de año, la directiva de los ‘Blues’ cortó el vínculo que ataba al italiano hasta 2029 en Londres.

El ciclo de dos temporadas y media del oriundo de Salerno en el equipo que hace las veces de local en Stamford Bridge llegó a su fin horas después de la igualdad 2 a 2 frente a Bournemouth por la fecha 19 de la liga inglesa que lo tiene quinto. En paralelo, los británicos están en la tercera ronda de la FA Cup, en semifinales de la Copa de la Liga, y en fase de grupos de la Champions League.

A la espera de un sucesor en el puesto principal, la partida del ex DT de Parma y Leicester City sacudió puertas adentro del vestuario de Chelsea. Enzo Fernández fue uno de los protagonistas que se manifestó en las redes sociales recordando el paso de Maresca por el club.

 

