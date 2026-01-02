Los hermanos Benavides, listos para desafiar el Dakar 2026: uno por la gloria, otro por la reinvención

Matías Viña llega a RiverDeportes04/01/2026
El defensor uruguayo Matías Viña se convirtió en la nueva incorporación de River tras alcanzar un acuerdo con el Flamengo para sumarse a préstamo por un año.
La edición 2026 del Rally Dakar, la prueba más extrema del rally raid mundial que se disputa íntegramente en Arabia Saudita, tendrá un protagonismo especial para los hermanos salteños Kevin y Luciano Benavides, figuras insoslayables del automovilismo y las motos argentinas.Deportes02/01/2026
Organizado por primera vez con un recorrido que combina pistas rápidas, tramos rocosos y kilómetros interminables de dunas en el desierto, el Dakar 2026 promete etapas maratón que pondrán a prueba la resistencia física y la estrategia de todos los competidores. La competencia arrancará el 3 de enero en Yanbu y se extenderá hasta el 17 de enero, con una exigencia técnica elevada a niveles extremos en etapas clave como la sexta, que incluirá más de 900 kilómetros con tramos cronometrados en arena pura
Luciano Benavides: a por la gloria en motos
Luciano, con amplia experiencia y ya instalado entre los mejores del rally raid mundial, afronta su novena participación en motos defendiendo los colores oficiales de Red Bull KTM Factory Racing. Tras firmar en 2025 su mejor resultado histórico con un cuarto lugar general, el salteño quiere dar el salto de calidad definitivo y pelear por estar en la punta de la clasificación desde la primera etapa.
A pesar de haber tenido que recuperarse de golpes y lesiones previas, Luciano llega con la ambición intacta y acompañado de un plantel técnico que confía en su ritmo y consistencia sobre la KTM número 77, con la vista puesta en el podio y, por qué no, en el título absoluto.
Kevin Benavides: reinventarse para competir
Por su parte, Kevin Benavides, doble campeón del Dakar en motos (2021 y 2023), encara este Dakar desde una perspectiva distinta. Después de una serie de lesiones que marcaron su 2024 y un emotivo cierre de ciclo en dos ruedas, Kevin deja las motos y debuta en la categoría de autos, corriendo un Taurus del equipo BBR Motorsport dentro de la clase Challenger, acompañado por el navegante Lisandro “Lichi” Sisterna.
Este cambio, radical y valiente, convierte al salteño en uno de los grandes focos de atención de la edición: no solo por su legado como piloto, sino por el desafío de adaptarse a la exigencia de competir en cuatro ruedas en el desierto más duro del mundo.
La historia de los Benavides en el Dakar es una mezcla de pasión, resiliencia y amor por el desierto. Esta edición 2026 no será la excepción: mientras Luciano buscará consolidarse entre los aspirantes al título en motos, Kevin pretende escribir un nuevo capítulo en su carrera, demostrando que el espíritu del Dakar va más allá del vehículo que se pilote
El defensor uruguayo Matías Viña se convirtió en la nueva incorporación de River tras alcanzar un acuerdo con el Flamengo para sumarse a préstamo por un año.
Las leyendas de Argentina y Uruguay volverán a enfrentarse en un marco espectacular: la Playa Mansa de Punta del Este.
El Rally Dakar 2026 puso primera este sábado con el prólogo en Yanbu, dando inicio a dos semanas de competencia extrema en Arabia Saudita.
El tenista argentino Sebastián Báez dio la sorpresa en la United Cup al derrotar al número 6 del mundo, Taylor Fritz, por 4-6, 7-5 y 6-4.
Pasión millonaria. Entre banderas y bengalas, el plantel de River Plate desembarcó esta madrugada en San Martín de los Andes para continuar su pretemporada.
Salta presentó oficialmente su calendario deportivo para enero con el regreso de los grandes clásicos al Estadio Martearena.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.