Los hermanos Benavides, listos para desafiar el Dakar 2026: uno por la gloria, otro por la reinvención

Organizado por primera vez con un recorrido que combina pistas rápidas, tramos rocosos y kilómetros interminables de dunas en el desierto, el Dakar 2026 promete etapas maratón que pondrán a prueba la resistencia física y la estrategia de todos los competidores. La competencia arrancará el 3 de enero en Yanbu y se extenderá hasta el 17 de enero, con una exigencia técnica elevada a niveles extremos en etapas clave como la sexta, que incluirá más de 900 kilómetros con tramos cronometrados en arena pura

Luciano Benavides: a por la gloria en motos



Luciano, con amplia experiencia y ya instalado entre los mejores del rally raid mundial, afronta su novena participación en motos defendiendo los colores oficiales de Red Bull KTM Factory Racing. Tras firmar en 2025 su mejor resultado histórico con un cuarto lugar general, el salteño quiere dar el salto de calidad definitivo y pelear por estar en la punta de la clasificación desde la primera etapa.

A pesar de haber tenido que recuperarse de golpes y lesiones previas, Luciano llega con la ambición intacta y acompañado de un plantel técnico que confía en su ritmo y consistencia sobre la KTM número 77, con la vista puesta en el podio y, por qué no, en el título absoluto.

Kevin Benavides: reinventarse para competir



Por su parte, Kevin Benavides, doble campeón del Dakar en motos (2021 y 2023), encara este Dakar desde una perspectiva distinta. Después de una serie de lesiones que marcaron su 2024 y un emotivo cierre de ciclo en dos ruedas, Kevin deja las motos y debuta en la categoría de autos, corriendo un Taurus del equipo BBR Motorsport dentro de la clase Challenger, acompañado por el navegante Lisandro “Lichi” Sisterna.

Este cambio, radical y valiente, convierte al salteño en uno de los grandes focos de atención de la edición: no solo por su legado como piloto, sino por el desafío de adaptarse a la exigencia de competir en cuatro ruedas en el desierto más duro del mundo.



La historia de los Benavides en el Dakar es una mezcla de pasión, resiliencia y amor por el desierto. Esta edición 2026 no será la excepción: mientras Luciano buscará consolidarse entre los aspirantes al título en motos, Kevin pretende escribir un nuevo capítulo en su carrera, demostrando que el espíritu del Dakar va más allá del vehículo que se pilote