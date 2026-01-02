West Ham llegó a un acuerdo con Lazio para fichar a ‘Taty’ Castellanos

El artillero argentino estuvo en la órbita de varios clubes en las últimas horas, entre ellos Flamengo quién acercó una propuesta. Sin embargo, el cuadro inglés elevó una oferta superadora para hacerse con los servicios del mendocino.

Deportes02/01/2026

Pese al interés de Brentford, Leeds United y hasta de Flamengo, Valentín ‘Taty’ Castellanos ya tiene nuevo club. Lazio llegó a un entendimiento con West Ham, quién se hace con los servicios del delantero de 27 años en este mercado de pases invernal en el ‘Viejo Continente’.

El club londinense, que con 14 unidades se ubica en puestos de descenso en la Premier League al cabo de la primera rueda de la temporada, dio el golpe de escena buscado para ilusionarse con salir a flote y despegarse de los últimos puestos.

Los ‘Hammers’ ofrecieron la cifra de €29.000.000 al ‘Biancocelesti’ de la capital italiana, con la expectativa por firmar un contrato a largo plazo con el ex atacante de la Universidad de Chile, Montevideo City Torque, New York City (que conservó un 10% de la ficha y recibirá el pago de un porcentaje de la operación) y Girona.

