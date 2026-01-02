West Ham llegó a un acuerdo con Lazio para fichar a ‘Taty’ Castellanos

Matías Viña llega a RiverDeportes04/01/2026
El defensor uruguayo Matías Viña se convirtió en la nueva incorporación de River tras alcanzar un acuerdo con el Flamengo para sumarse a préstamo por un año.
El artillero argentino estuvo en la órbita de varios clubes en las últimas horas, entre ellos Flamengo quién acercó una propuesta. Sin embargo, el cuadro inglés elevó una oferta superadora para hacerse con los servicios del mendocino.Deportes02/01/2026
Pese al interés de Brentford, Leeds United y hasta de Flamengo, Valentín ‘Taty’ Castellanos ya tiene nuevo club. Lazio llegó a un entendimiento con West Ham, quién se hace con los servicios del delantero de 27 años en este mercado de pases invernal en el ‘Viejo Continente’.
El club londinense, que con 14 unidades se ubica en puestos de descenso en la Premier League al cabo de la primera rueda de la temporada, dio el golpe de escena buscado para ilusionarse con salir a flote y despegarse de los últimos puestos.
Los ‘Hammers’ ofrecieron la cifra de €29.000.000 al ‘Biancocelesti’ de la capital italiana, con la expectativa por firmar un contrato a largo plazo con el ex atacante de la Universidad de Chile, Montevideo City Torque, New York City (que conservó un 10% de la ficha y recibirá el pago de un porcentaje de la operación) y Girona.
El defensor uruguayo Matías Viña se convirtió en la nueva incorporación de River tras alcanzar un acuerdo con el Flamengo para sumarse a préstamo por un año.
Las leyendas de Argentina y Uruguay volverán a enfrentarse en un marco espectacular: la Playa Mansa de Punta del Este.
El Rally Dakar 2026 puso primera este sábado con el prólogo en Yanbu, dando inicio a dos semanas de competencia extrema en Arabia Saudita.
El tenista argentino Sebastián Báez dio la sorpresa en la United Cup al derrotar al número 6 del mundo, Taylor Fritz, por 4-6, 7-5 y 6-4.
Pasión millonaria. Entre banderas y bengalas, el plantel de River Plate desembarcó esta madrugada en San Martín de los Andes para continuar su pretemporada.
Salta presentó oficialmente su calendario deportivo para enero con el regreso de los grandes clásicos al Estadio Martearena.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.