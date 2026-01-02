Racing negocia con Inter para sumar a préstamo a Valentín Carboni

Las primeras horas del 2026 empezaron con todo en lo que a mercado de pases respecta. En el lado celeste y blanco de Avellaneda, la dirigencia avanzó de lleno para sumar a un nombre desequilibrante al plantel profesional que conquistó la Recopa Sudamericana 2026.

Se trata de Valentín Carboni, hoy en Genoa, cuya ficha pertenece al Inter de Milán y por quién la CD de Racing ya se movió para ficharlo. Lleva 14 partidos y un gol con el cuadro genovés en la temporada, y sus buenas actuaciones lo posicionan como un jugador que podría integrar la lista de Lionel Scaloni en el Mundial 2026 y que de confirmarse su regreso a la Argentina sacudiría el mercado de pases de pies a cabeza.