El artillero argentino estuvo en la órbita de varios clubes en las últimas horas, entre ellos Flamengo quién acercó una propuesta. Sin embargo, el cuadro inglés elevó una oferta superadora para hacerse con los servicios del mendocino.
Racing negocia con Inter para sumar a préstamo a Valentín Carboni
La dirigencia de la ‘Academia’ se adentró en la ventana veraniega y posó sus ojos en una pieza de renombre para el equipo de Gustavo Costas. El conjunto de Avellaneda avanza a paso firme por sumar al mediocampista de 20 años a sus filasDeportes02/01/2026
Las primeras horas del 2026 empezaron con todo en lo que a mercado de pases respecta. En el lado celeste y blanco de Avellaneda, la dirigencia avanzó de lleno para sumar a un nombre desequilibrante al plantel profesional que conquistó la Recopa Sudamericana 2026.
Se trata de Valentín Carboni, hoy en Genoa, cuya ficha pertenece al Inter de Milán y por quién la CD de Racing ya se movió para ficharlo. Lleva 14 partidos y un gol con el cuadro genovés en la temporada, y sus buenas actuaciones lo posicionan como un jugador que podría integrar la lista de Lionel Scaloni en el Mundial 2026 y que de confirmarse su regreso a la Argentina sacudiría el mercado de pases de pies a cabeza.
El Chelsea se quedó sin entrenador tras la desvinculación del italiano. El mediocampista argentino utilizó sus cuentas para dejar un mensaje en recuerdo del excoordinador de Parma y Leicester City.
Los hermanos Benavides, listos para desafiar el Dakar 2026: uno por la gloria, otro por la reinvenciónDeportes02/01/2026
La edición 2026 del Rally Dakar, la prueba más extrema del rally raid mundial que se disputa íntegramente en Arabia Saudita, tendrá un protagonismo especial para los hermanos salteños Kevin y Luciano Benavides, figuras insoslayables del automovilismo y las motos argentinas.
Boca vuelve a los entrenamientosDeportes02/01/2026
Empantanado el cierre de la negociación de Marino Hinestroza y a la espera de una solución en los próximos días, el comienzo de la pretemporada de Boca este viernes dista del escenario ideal que hubiese querido Claudio Úbeda, ya confirmado como entrenador para 2026: no habrá refuerzos.
El fútbol salteño empezará a levantar temperatura desde el 23 de enero con la disputa del Torneo de Verano, certamen que reunirá a Gimnasia y Tiro, Central Norte y Chaco For Ever en un atractivo formato triangular.
Luego del 4-1 que dejó a los ‘Gunners’ como líderes firmes de la Premier League, el arquero argentino protagonizó un cruce caliente con los locales camino a los vestuarios.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.