Boca vuelve a los entrenamientos

Matías Viña llega a RiverDeportes04/01/2026
El defensor uruguayo Matías Viña se convirtió en la nueva incorporación de River tras alcanzar un acuerdo con el Flamengo para sumarse a préstamo por un año.
Empantanado el cierre de la negociación de Marino Hinestroza y a la espera de una solución en los próximos días, el comienzo de la pretemporada de Boca este viernes dista del escenario ideal que hubiese querido Claudio Úbeda, ya confirmado como entrenador para 2026: no habrá refuerzos.Deportes02/01/2026
Aunque el plantel de a poco inició una reducción interna, con las salidas de Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema, sumado a que Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco fueron notificados de que no serán considerados en la próxima temporada, por ahora no se vio un efecto proporcional en las llegadas.
Hasta el momento, las "caras nuevas" con las que contará Ubeda serán los juveniles que fueron promovidos de la Reserva campeona con Mariano Herrón: Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores.
Este inicio de la pretemporada será clave para conocer si Javier García seguirá una temporada más en el club tras haber finalizado su vínculo el 31 de diciembre y quien sí confirmó su presencia un año más es el español Ander Herrera.
El debut oficial de Boca en este 2026 está programado para el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra, aunque no hay que descartar que antes haga su presentación en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.
Las leyendas de Argentina y Uruguay volverán a enfrentarse en un marco espectacular: la Playa Mansa de Punta del Este.
El Rally Dakar 2026 puso primera este sábado con el prólogo en Yanbu, dando inicio a dos semanas de competencia extrema en Arabia Saudita.
El tenista argentino Sebastián Báez dio la sorpresa en la United Cup al derrotar al número 6 del mundo, Taylor Fritz, por 4-6, 7-5 y 6-4.
Pasión millonaria. Entre banderas y bengalas, el plantel de River Plate desembarcó esta madrugada en San Martín de los Andes para continuar su pretemporada.
Salta presentó oficialmente su calendario deportivo para enero con el regreso de los grandes clásicos al Estadio Martearena.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.