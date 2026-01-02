El artillero argentino estuvo en la órbita de varios clubes en las últimas horas, entre ellos Flamengo quién acercó una propuesta. Sin embargo, el cuadro inglés elevó una oferta superadora para hacerse con los servicios del mendocino.
El 2026 comienza con Gimnasia y Tiro ante Central Norte
El fútbol salteño empezará a levantar temperatura desde el 23 de enero con la disputa del Torneo de Verano, certamen que reunirá a Gimnasia y Tiro, Central Norte y Chaco For Ever en un atractivo formato triangular.Deportes02/01/2026
El torneo se desarrollará entre el 23 y el 30 de enero y servirá como una exigente puesta a punto para los equipos, que ya comienzan a afinar detalles de cara a la temporada oficial. El debut tendrá un condimento especial: Gimnasia y Tiro y Central Norte abrirán la competencia en un nuevo capítulo del clásico salteño, esta vez en versión veraniega.
La modalidad será todos contra todos, con cada equipo disputando dos encuentros a lo largo de la semana. Además de darle rodaje a los planteles, el certamen permitirá observar a los refuerzos y variantes tácticas que preparan los entrenadores.
Con el clásico de Salta como plato fuerte y la presencia de Chaco For Ever sera la que complete el traingular de verano
El Chelsea se quedó sin entrenador tras la desvinculación del italiano. El mediocampista argentino utilizó sus cuentas para dejar un mensaje en recuerdo del excoordinador de Parma y Leicester City.
Los hermanos Benavides, listos para desafiar el Dakar 2026: uno por la gloria, otro por la reinvenciónDeportes02/01/2026
La edición 2026 del Rally Dakar, la prueba más extrema del rally raid mundial que se disputa íntegramente en Arabia Saudita, tendrá un protagonismo especial para los hermanos salteños Kevin y Luciano Benavides, figuras insoslayables del automovilismo y las motos argentinas.
La dirigencia de la ‘Academia’ se adentró en la ventana veraniega y posó sus ojos en una pieza de renombre para el equipo de Gustavo Costas. El conjunto de Avellaneda avanza a paso firme por sumar al mediocampista de 20 años a sus filas
Boca vuelve a los entrenamientosDeportes02/01/2026
Empantanado el cierre de la negociación de Marino Hinestroza y a la espera de una solución en los próximos días, el comienzo de la pretemporada de Boca este viernes dista del escenario ideal que hubiese querido Claudio Úbeda, ya confirmado como entrenador para 2026: no habrá refuerzos.
Luego del 4-1 que dejó a los ‘Gunners’ como líderes firmes de la Premier League, el arquero argentino protagonizó un cruce caliente con los locales camino a los vestuarios.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.