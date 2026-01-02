El 2026 comienza con Gimnasia y Tiro ante Central Norte

El torneo se desarrollará entre el 23 y el 30 de enero y servirá como una exigente puesta a punto para los equipos, que ya comienzan a afinar detalles de cara a la temporada oficial. El debut tendrá un condimento especial: Gimnasia y Tiro y Central Norte abrirán la competencia en un nuevo capítulo del clásico salteño, esta vez en versión veraniega.

La modalidad será todos contra todos, con cada equipo disputando dos encuentros a lo largo de la semana. Además de darle rodaje a los planteles, el certamen permitirá observar a los refuerzos y variantes tácticas que preparan los entrenadores.

Con el clásico de Salta como plato fuerte y la presencia de Chaco For Ever sera la que complete el traingular de verano