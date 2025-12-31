Detienen a dos hombres por robo armado en General Mosconi

La Policía de Salta, por medio del Grupo de Investigación 42, detuvo a dos hombres de 31 y 24 años en el marco de una causa por robo con uso de arma de fuego en perjuicio del conductor de una camioneta en General Mosconi. El hecho se registró el 10 de diciembre.

En el marco de la investigación, ayer se allanaron cuatro inmuebles en barrio San Silvestre de Tartagal y en General Mosconi. Se secuestraron escopetas, revólveres, cartuchos, entre otros elementos de interés para la causa. En ese contexto, se demoró a un hombre por portación ilegítima de arma de fuego.

En uno de los procedimientos, se detectó más de 1200 dosis de cocaína que fueron incautadas. Se dio intervención a Drogas Peligrosas.

Intervino la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1.