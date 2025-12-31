Durante un patrullaje preventivo esta madrugada en barrio Solidaridad, efectivos del Departamento Intervención Ciudadana detuvieron a un joven de 20 años.
La Caldera: incautan más de 50 kilos de hojas de coca de contrabando
El operativo se realizó en el puesto Campo Alegre, en la localidad de La Caldera, donde el conductor y su acompañante fueron infraccionados por violar el Código Aduanero (Ley 22.415).
En un control vehicular en ruta nacional 9 en el puesto Campo Alegre de La Caldera, policías de la Dirección General de Seguridad Vial detectó que un auto transportaba más de 50 kilos de hojas de coca de contrabando.
En ese marco se infraccionó al conductor y acompañante por infringir la Ley 22415 Código Aduanero. Se secuestró el cargamento.
Intervino la Fiscalía Federal.
La Justicia identificó el cuerpo de la mujer hallado el pasado 1 de enero en un descampado de Villa María: se trata de Delfina Aimino, de 22 años.
El procedimiento tuvo lugar en el acceso a la localidad de Copo Quile, donde los efectivos interceptaron tres camionetas que transportaban el cargamento ilegal.
Sucedió por la tarde de este jueves en la zona norte de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de mantener una pelea con su hermano. El deceso se produjo antes de que llegara la ambulancia.
Trágico inicio de año: dos muertes por siniestros viales en Salta
En menos de 24 horas se registraron dos siniestros con consecuencias fatales en distintos puntos de la provincia. Uno ocurrió en una ruta provincial y el otro en la zona sudeste de la ciudad.
Sucedió durante la madrugada de este jueves en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de ser herido. Tres personas mayores de edad fueron detenidas como sospechosas de tener vinculación al hecho.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.