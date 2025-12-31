La Caldera: incautan más de 50 kilos de hojas de coca de contrabando

En un control vehicular en ruta nacional 9 en el puesto Campo Alegre de La Caldera, policías de la Dirección General de Seguridad Vial detectó que un auto transportaba más de 50 kilos de hojas de coca de contrabando.

En ese marco se infraccionó al conductor y acompañante por infringir la Ley 22415 Código Aduanero. Se secuestró el cargamento.

Intervino la Fiscalía Federal.