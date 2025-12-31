La Caldera: incautan más de 50 kilos de hojas de coca de contrabando

El operativo se realizó en el puesto Campo Alegre, en la localidad de La Caldera, donde el conductor y su acompañante fueron infraccionados por violar el Código Aduanero (Ley 22.415).

Policiales31/12/2025

WhatsApp-Image-2025-12-31-at-06.03.35-1

En un control vehicular en ruta nacional 9 en el puesto Campo Alegre de La Caldera, policías de la Dirección General de Seguridad Vial detectó que un auto transportaba más de 50 kilos de hojas de coca de contrabando.

multimedia.normal.8e854bff4e7ab3c7.bm9ybWFsLndlYnA%3DLa hoja de coca no bajó y prevén aumentos por la crecida del río Bermejo

En ese marco se infraccionó al conductor y acompañante por infringir la Ley 22415 Código Aduanero. Se secuestró el cargamento.

Intervino la Fiscalía Federal.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail