Impactante choque en la Ruta 34: un muerto y dos heridos

Notcia Actualizada

Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1500, donde colisionaron un automóvil y una camioneta.

Según información confirmada por fuentes policiales, el siniestro dejó como saldo un hombre fallecido y dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, quienes fueron asistidos por los servicios de emergencia. El hecho ocurrió alrededor de las 8:50.

Las primeras imágenes del lugar muestran la violencia del impacto, especialmente en el automóvil, que quedó prácticamente destruido tras la colisión. La camioneta también presenta daños de consideración.

Por el momento no se difundieron las identidades de las víctimas ni se informó oficialmente sobre el estado de salud de los heridos.

Las causas del accidente son materia de investigación y la información será ampliada a medida que se emita el parte oficial correspondiente.