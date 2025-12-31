Sucedió durante la madrugada de este jueves en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de ser herido. Tres personas mayores de edad fueron detenidas como sospechosas de tener vinculación al hecho.
Impactante choque en la Ruta 34: un muerto y dos heridos
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1500 de la Ruta Nacional 34. Fuentes policiales confirmaron una víctima fatal y dos personas lesionadas. Información actualizada.Policiales31/12/2025Ivana Chañi
Notcia Actualizada
Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1500, donde colisionaron un automóvil y una camioneta.
Según información confirmada por fuentes policiales, el siniestro dejó como saldo un hombre fallecido y dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, quienes fueron asistidos por los servicios de emergencia. El hecho ocurrió alrededor de las 8:50.
Las primeras imágenes del lugar muestran la violencia del impacto, especialmente en el automóvil, que quedó prácticamente destruido tras la colisión. La camioneta también presenta daños de consideración.
Por el momento no se difundieron las identidades de las víctimas ni se informó oficialmente sobre el estado de salud de los heridos.
Las causas del accidente son materia de investigación y la información será ampliada a medida que se emita el parte oficial correspondiente.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Los procedimientos fueron realizados ayer en Tartagal y General Mosconi por personal de la Subdirección General de Investigaciones. Secuestraron múltiples armas de fuego, cartuchos y más de 1200 dosis de cocaína, entre otros elementos de interés para la causa.
El operativo se realizó en el puesto Campo Alegre, en la localidad de La Caldera, donde el conductor y su acompañante fueron infraccionados por violar el Código Aduanero (Ley 22.415).
Principio de incendio en un local de la peatonal Alberdi
El incidente ocurrió este martes por la mañana en pleno centro de Salta. Bomberos y Policía intervinieron y la situación fue controlada sin heridos.
Un conductor fue detenido en la Ruta Nacional 226, a la altura de Balcarce, tras circular en zigzag con un nivel de alcohol en sangre tan elevado que los dispositivos de control arrojaron un mensaje de “desbordamiento de rango”.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.