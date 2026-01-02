El CECIM La Plata le dio 24 horas al Presidente para que vuelva atrás públicamente de sus declaraciones ante un periódico inglés. Milei había asegurado que las Islas serán argentinas "cuando los isleños lo deseen".
ENACOM: el Gobierno prorrogó la intervención por tercera vez
Bajo el objetivo de profundizar el reordenamiento administrativo y financiero, el Ejecutivo nacional oficializó la tercera prórroga de la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones.Argentina02/01/2026
El Gobierno nacional dispuso prorrogar nuevamente la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a través del decreto 938/2025. Esta medida es la tercera que se toma en este sentido.
La primera de las tres ocurrió en enero de 2024, cuando el Poder Ejecutivo informó a través de Boletín Oficial la decisión, y eligió a Juan Martín Ozores como interventor. En esta reciente publicación, volvió a ratificarlo en su cargo. Las otras dos que le siguieron se dieron mediante las normativas 675/2024 y 448/2025, en julio 2024 y el mismo mes de 2025, respectivamente.
El decreto 938/2025 fue formalizado este viernes por la madrugada donde estableció como fechas de intervención desde el 5 de enero de 2026 hasta el 4 de enero de 2027, fundamentándose en la necesidad de consolidar los avances en la reorganización y adecuación del organismo a los lineamientos de política pública definidos por el Poder Ejecutivo Nacional.
Dicho ente, autárquico y descentralizado, funciona bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su intervención había sido dispuesta y prorrogada previamente en el marco de un proceso de evaluación y reestructuración institucional. Según los considerandos del nuevo decreto, las tareas de relevamiento, análisis y revisión de procedimientos sustantivos y operativos aún se encuentran en curso y requieren continuidad para su culminación.
“En línea con el objetivo de transparentar la asignación de recursos es indispensable profundizar las tareas de reordenamiento de la gestión administrativa y financiera del Fondo previsto en el artículo 97, inciso f) de la Ley N° 26.522 y sus modificaciones, que se encuentran en curso", escribió el documento.
Entre los pendientes mencionados, “se considera prioritaria la consolidación de los avances producidos por las comisiones técnicas y grupos de trabajo especializados, en particular en materia de servicios de comunicación audiovisual, lo que permitirá completar las tareas de evaluación pendientes, finalizar los trámites de adjudicación de licencias y, de este modo, asegurar la continuidad del proceso de regularización de estaciones de radiodifusión e incorporación de nuevos prestadores al sistema”.
A su vez, el proceso en marcha apunta al establecimiento de unidades orgánicas con funciones especializadas, el fortalecimiento de los mecanismos de planificación y control, y la agilización de los canales de coordinación técnica y decisoria. Además, resaltaron la necesidad de continuar modernizando los instrumentos normativos y procedimentales, reforzando la transparencia, previsibilidad y eficiencia de la actuación administrativa, y asegurando la seguridad jurídica de los operadores del sector.
En ese sentido, se realizó la revisión y actualización integral del Reglamento General del Servicio Universal, con el objeto de optimizar la aplicación de los recursos provenientes de los aportes de inversión al que se encuentran obligados los licenciatarios de Servicios de TIC —Tecnologías de la Información y las Comunicaciones—. Esto permitirá concretar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado, siendo imperioso avanzar con la plena implementación de dicho nuevo esquema.
En tanto, Ozores mantendrá el rango y jerarquía de secretario y continuará ejerciendo las facultades y competencias otorgadas. “En el ejercicio de sus cargos, el Interventor y los Interventores Adjuntos tendrán, en forma conjunta, las facultades establecidas para la Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 26.522 y N° 27.078 y sus respectivas modificatorias, especialmente las que se le asignaran al directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) y, en particular, las establecidas en el presente decreto”, detalló el comunicado que dio inicio a este procedimiento hace dos años.
”La intervención del Enacom es una etapa transitoria, pero necesaria para el reordenamiento del organismo”, habían manifestado en un primer momento desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. En el texto explicaban cómo iba a ser la intervención.
“Luego de este proceso, el Enacom continuará con la misma misión para la que fue creado: promover comunicaciones de calidad entre todos los usuarios del país, generando un mayor balance y competencia entre los distintos actores del mercado”, aseguraron en aquel entonces.
Con información de Infobae
