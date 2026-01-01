La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Un incendio en Suiza dejó decenas de víctimas
Hasta el momento, se descartó de forma categórica la posibilidad de un atentadUn incendio de grandes proporciones, desatado en un concurrido bar de la exclusiva estación de esquí de Crans Montana, en Suiza, durante la madrugada de este jueves, dejó un balance preliminar de cuarenta fallecidos y aproximadamente cien personas heridas.
El comandante de la Policía Cantonal, Frederic Gisler, informó en rueda de prensa que las labores de rescate y triaje médico continúan activas. "Varias decenas de personas se presumen muertas", señaló Gisler, subrayando que todos los afectados están recibiendo atención en centros hospitalarios de la región del Valais.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, que se mantiene en estrecho contacto con las autoridades suizas debido a la cercanía geográfica y la afluencia de ciudadanos italianos en la zona, confirmó que la cifra de víctimas mortales se sitúa en torno a las cuarenta personas.
El ministerio advirtió, además, que el proceso de identificación técnica será complejo y prolongado debido a la severidad de las lesiones que presentan los fallecidos, según pudo recoger la Agencia Noticias Argentinas de distintos medios europeos.
La Policía Cantonal de Valais emitió un comunicado oficial para esclarecer las primeras hipótesis sobre el origen del desastre. Hasta el momento, se ha descartado de forma categórica la posibilidad de un atentado terrorista. Aunque el incendio fue precedido por una explosión, los peritos aún no han determinado el origen exacto de la misma.
El comandante Frederic Gisler explicó ante los medios, que la investigación se encuentra en una fase preliminar. No obstante, enfatizó el carácter internacional del destino turístico:
"En vista de la magnitud de este drama, se comprende que apenas estamos al inicio de las investigaciones. Si bien no hemos identificado a todas las víctimas, es altamente probable que en una estación tan cosmopolita como Crans Montana tengamos que lamentar el fallecimiento de numerosos ciudadanos extranjeros", declaró el jefe policial.
Escenario en la zona del desastre
Horas después de que se controlaran las llamas, el ambiente en las inmediaciones del establecimiento siniestrado seguía siendo de máxima tensión. Los reportes locales describen un fuerte olor a quemado que persiste en el aire, mientras las unidades de emergencia mantienen un perímetro de seguridad frente a la estructura, cuya fachada muestra los estragos de la deflagración con ventanales totalmente destruidos.
Aunque la policía mantiene la causa oficial como "desconocida", diversas fuentes locales y testigos sugieren que el fuego pudo haberse originado por el uso de material pirotécnico en el interior del local durante un concierto programado para la medianoche. Esta hipótesis está siendo evaluada rigurosamente por los equipos de criminalística de la policía suiza.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, repudió la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y aseguró que Washington sobrepasó una "línea inaceptable".
El comando Delta Force sorprendió a la pareja en su habitación durante la madrugada. Actualmente, se encuentran bajo custodia en el buque USS Iwo Jima y viajan hacia Nueva York.
El presidente Donald Trump confirmó en una entrevista con Fox News que la ofensiva sobre Venezuela fue tan "letal y poderosa" que se canceló una segunda oleada de ataques prevista para hoy.
Periodistas de América Latina alertaron por la escalada del conflicto en Venezuela
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe advirtió que la ofensiva militar contra Venezuela representa un grave retroceso para la paz regional y pidió respeto al derecho internacional.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.