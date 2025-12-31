“Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Año Nuevo!”, exclamó León XIV, quien en la última misa del año que pasó había recordado a Francisco.
El 2026 ya empezó en el mundo: los primeros países en celebrarlo
Desde el Pacífico hasta Asia, distintas ciudades del mundo comenzaron a despedir el 2025 con celebraciones marcadas por la tradición, el recuerdo y la esperanza de un nuevo comienzo.El Mundo31/12/2025Ivana Chañi
El Año Nuevo comenzó a recorrer el planeta desde el remoto atolón de Kiritimati, en Kiribati, el primer punto del mundo en darle la bienvenida al 2026. Desde allí, la celebración avanzó de este a oeste con una mezcla de fuegos artificiales, rituales ancestrales y gestos de recogimiento, de acuerdo a la cobertura de Infobae.
En Sídney, miles de personas se reunieron junto al puerto para presenciar uno de los espectáculos pirotécnicos más famosos del mundo. Este año, sin embargo, la celebración tuvo un tono más sobrio: se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de una tragedia reciente, antes de que el cielo se iluminara para recibir el nuevo año.
Más tarde, el turno fue de Asia. En Seúl, miles de personas participaron de la tradicional ceremonia en el pabellón Bosingak, donde una histórica campana de bronce sonó 33 veces, un ritual budista que simboliza el paso hacia la paz y la buena fortuna. En Japón, en tanto, las familias iniciaron el shōgatsu, la festividad más importante del calendario, marcada por visitas a templos y tradiciones familiares.
A lo largo del día, el Año Nuevo continuará avanzando por el resto del mundo, con celebraciones que combinan alegría, memoria y expectativas renovadas para el 2026.
Nueva Zelanda, Samoa, parte de Australia, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, China, Singapur y varias islas del Pacífico ya celebraron el inicio del nuevo año con fuegos artificiales y miles de personas en las calles
