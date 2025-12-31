Lula celebró la caída del desempleo en Brasil a un mínimo histórico

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró que en su país se haya registrado una tasa de desempleo del 5,2 por ciento, la más baja de los últimos trece años.

“Mientras 2025 no termina, seguimos batiendo récords. Menor desempleo de la serie histórica y aumento de la renta de la población”, escribió Lula en un posteo de su cuenta oficial de la red social X.

"Que 2026 sea de aún más prosperidad y oportunidades para el pueblo brasileño", agregó el mandatario.

Según un informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en el trimestre finalizado en noviembre la tasa de desocupación cayó a 5,2 por ciento, con una población desocupada de 5,6 millones de personas, un descenso de 7,2 por ciento frente al trimestre móvil anterior y de 14,9 por ciento interanual.

Además, y según supo la agencia Noticias Argentinas a través de Xinhua, la población ocupada también alcanzó un nuevo récord al lograr un nivel de ocupación del 59 por ciento de la población en edad de trabajar (103 millones de personas), tras crecer 0,6 por ciento en el trimestre y 1,1 por ciento en relación con el año pasado.

Según la entidad, los indicadores de ingresos acompañaron el desempeño positivo del empleo: el ingreso real habitual promedio de todos los trabajos llegó a 3.574 reales (unos 652 dólares), el mayor valor de la serie, con un aumento de 1,8 por ciento en el trimestre y de 4,5 por ciento interanual.