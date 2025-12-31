“Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Año Nuevo!”, exclamó León XIV, quien en la última misa del año que pasó había recordado a Francisco.
Lula celebró la caída del desempleo en Brasil a un mínimo histórico
“Que 2026 sea de más prosperidad y oportunidades para el pueblo”, afirmó el mandatario en sus redes sociales.El Mundo31/12/2025
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró que en su país se haya registrado una tasa de desempleo del 5,2 por ciento, la más baja de los últimos trece años.
“Mientras 2025 no termina, seguimos batiendo récords. Menor desempleo de la serie histórica y aumento de la renta de la población”, escribió Lula en un posteo de su cuenta oficial de la red social X.
"Que 2026 sea de aún más prosperidad y oportunidades para el pueblo brasileño", agregó el mandatario.
Según un informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en el trimestre finalizado en noviembre la tasa de desocupación cayó a 5,2 por ciento, con una población desocupada de 5,6 millones de personas, un descenso de 7,2 por ciento frente al trimestre móvil anterior y de 14,9 por ciento interanual.
Además, y según supo la agencia Noticias Argentinas a través de Xinhua, la población ocupada también alcanzó un nuevo récord al lograr un nivel de ocupación del 59 por ciento de la población en edad de trabajar (103 millones de personas), tras crecer 0,6 por ciento en el trimestre y 1,1 por ciento en relación con el año pasado.
Según la entidad, los indicadores de ingresos acompañaron el desempeño positivo del empleo: el ingreso real habitual promedio de todos los trabajos llegó a 3.574 reales (unos 652 dólares), el mayor valor de la serie, con un aumento de 1,8 por ciento en el trimestre y de 4,5 por ciento interanual.
Hasta el momento, se descartó de forma categórica la posibilidad de un atentado terrorista
Nueva Zelanda, Samoa, parte de Australia, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, China, Singapur y varias islas del Pacífico ya celebraron el inicio del nuevo año con fuegos artificiales y miles de personas en las calles
El 2026 ya empezó en el mundo: los primeros países en celebrarlo
Desde el Pacífico hasta Asia, distintas ciudades del mundo comenzaron a despedir el 2025 con celebraciones marcadas por la tradición, el recuerdo y la esperanza de un nuevo comienzo.
Drones ucranianos fueron destruidos antes de alcanzar la residencia presidencial rusaEl Mundo31/12/2025
El ministerio publicó un mapa de vuelo que revela las rutas de los UAV y confirma que no hubo daños ni víctimas durante el ataque.
El corte se produjo tras un incendio en una subestación y coincidió con un ataque masivo de drones ucranianos.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.