Lula celebró la caída del desempleo en Brasil a un mínimo histórico

“Que 2026 sea de más prosperidad y oportunidades para el pueblo”, afirmó el mandatario en sus redes sociales.

El Mundo31/12/2025

6888cdfb2ddf4_750x500

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró que en su país se haya registrado una tasa de desempleo del 5,2 por ciento, la más baja de los últimos trece años.

“Mientras 2025 no termina, seguimos batiendo récords. Menor desempleo de la serie histórica y aumento de la renta de la población”, escribió Lula en un posteo de su cuenta oficial de la red social X.

"Que 2026 sea de aún más prosperidad y oportunidades para el pueblo brasileño", agregó el mandatario.

Según un informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en el trimestre finalizado en noviembre la tasa de desocupación cayó a 5,2 por ciento, con una población desocupada de 5,6 millones de personas, un descenso de 7,2 por ciento frente al trimestre móvil anterior y de 14,9 por ciento interanual.

FCPJV5PZUVCZ3EKXM2RLVIOYP4Un apagón dejó a más de 100.000 personas sin luz cerca de Moscú

Además, y según supo la agencia Noticias Argentinas a través de Xinhua, la población ocupada también alcanzó un nuevo récord al lograr un nivel de ocupación del 59 por ciento de la población en edad de trabajar (103 millones de personas), tras crecer 0,6 por ciento en el trimestre y 1,1 por ciento en relación con el año pasado.

Según la entidad, los indicadores de ingresos acompañaron el desempeño positivo del empleo: el ingreso real habitual promedio de todos los trabajos llegó a 3.574 reales (unos 652 dólares), el mayor valor de la serie, con un aumento de 1,8 por ciento en el trimestre y de 4,5 por ciento interanual.

Te puede interesar
G9f0WYjawAAWmFw?format=jpg&name=900x900

El mundo ya celebra el inicio del 2026

El Mundo31/12/2025

Nueva Zelanda, Samoa, parte de Australia, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, China, Singapur y varias islas del Pacífico ya celebraron el inicio del nuevo año con fuegos artificiales y miles de personas en las calles

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail