El Papa inició el año rogando por la paz mundial

“Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Año Nuevo!”, exclamó León XIV, quien en la última misa del año que pasó había recordado a Francisco.

El Mundo01/01/2026

El Papa inició el año con un nuevo ruego por la paz mundial, este jueves 1 de enero, informó el sitio oficial del Vaticano.

En su alocución previa a la oración mariana del Ángelus del 1 de enero de 2026, el Papa deseó un feliz Año Nuevo e invitó a renovar el tiempo desde la esperanza aprendida en el Jubileo, confiando a María el clamor por la paz en el mundo y en los hogares.

Un incendio en Suiza dejó decenas de víctimas

Terminó el año citando a Francisco

Así lo corrobora la Agencia Noticias Argentinas a través de Vatican News, que en la víspera informaba que el Papa había recordado a su antecesor, el argentino Francisco.

"Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Año Nuevo!", saludó León XIV ante 40.000 fieles y peregrinos procedentes de los cuatro puntos cardinales que lo aclamaron desde la plaza San Pedro.

