El Papa inició el año rogando por la paz mundial
“Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Año Nuevo!”, exclamó León XIV, quien en la última misa del año que pasó había recordado a Francisco.El Mundo01/01/2026
El Papa inició el año con un nuevo ruego por la paz mundial, este jueves 1 de enero, informó el sitio oficial del Vaticano.
En su alocución previa a la oración mariana del Ángelus del 1 de enero de 2026, el Papa deseó un feliz Año Nuevo e invitó a renovar el tiempo desde la esperanza aprendida en el Jubileo, confiando a María el clamor por la paz en el mundo y en los hogares.
Así lo corrobora la Agencia Noticias Argentinas a través de Vatican News, que en la víspera informaba que el Papa había recordado a su antecesor, el argentino Francisco.
"Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Año Nuevo!", saludó León XIV ante 40.000 fieles y peregrinos procedentes de los cuatro puntos cardinales que lo aclamaron desde la plaza San Pedro.
Nueva Zelanda, Samoa, parte de Australia, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, China, Singapur y varias islas del Pacífico ya celebraron el inicio del nuevo año con fuegos artificiales y miles de personas en las calles
El 2026 ya empezó en el mundo: los primeros países en celebrarlo
Desde el Pacífico hasta Asia, distintas ciudades del mundo comenzaron a despedir el 2025 con celebraciones marcadas por la tradición, el recuerdo y la esperanza de un nuevo comienzo.
Drones ucranianos fueron destruidos antes de alcanzar la residencia presidencial rusaEl Mundo31/12/2025
El ministerio publicó un mapa de vuelo que revela las rutas de los UAV y confirma que no hubo daños ni víctimas durante el ataque.
“Que 2026 sea de más prosperidad y oportunidades para el pueblo”, afirmó el mandatario en sus redes sociales.
El corte se produjo tras un incendio en una subestación y coincidió con un ataque masivo de drones ucranianos.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.