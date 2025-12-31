Drones ucranianos fueron destruidos antes de alcanzar la residencia presidencial rusa

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó este miércoles un mapa de vuelo y un video que muestra los restos de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) utilizados en un intento de ataque contra la residencia oficial del presidente ruso, Vladimir Putin.

En una sesión informativa regular, el ministerio presentó imágenes de los drones interceptados, que muestran fragmentos negros de UAV, componentes estructurales de madera y cableado eléctrico rojo esparcidos en la nieve en los sitios de interceptación.

El ministerio también publicó un mapa de vuelo detallado que rastrea las rutas de los drones, de acuerdo con un cable de Xinhua a cuyo servicio está abonada la Agencia Noticias Argentinas. Según el mapa, los UAV fueron lanzados desde las regiones ucranianas de Sumy y Chernihiv.

Más precisiones

Algunos sobrevolaron las regiones rusas de Bryansk, Smolensk y Tver antes de ser destruidos. El mapa indica que parte de los drones siguió una ruta casi directa hacia el este, mientras que otros tomaron una ruta más larga, volando cerca de la frontera entre Rusia y Bielorrusia a través de las regiones de Bryansk y Smolensk y posteriormente cerca de la frontera entre las regiones de Tver y Pskov.

Los puntos de interceptación marcados en el mapa muestran que los drones fueron derribados sobre las regiones de Briansk, Smolensk y Nóvgorod, según el ministerio. El ministerio añadió que el intento de ataque ocurrió durante la noche del domingo al lunes, sin víctimas ni daños en territorio ruso ni en la residencia presidencial.