La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Drones ucranianos fueron destruidos antes de alcanzar la residencia presidencial rusa
El ministerio publicó un mapa de vuelo que revela las rutas de los UAV y confirma que no hubo daños ni víctimas durante el ataque.El Mundo31/12/2025
El Ministerio de Defensa de Rusia publicó este miércoles un mapa de vuelo y un video que muestra los restos de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) utilizados en un intento de ataque contra la residencia oficial del presidente ruso, Vladimir Putin.
En una sesión informativa regular, el ministerio presentó imágenes de los drones interceptados, que muestran fragmentos negros de UAV, componentes estructurales de madera y cableado eléctrico rojo esparcidos en la nieve en los sitios de interceptación.
El ministerio también publicó un mapa de vuelo detallado que rastrea las rutas de los drones, de acuerdo con un cable de Xinhua a cuyo servicio está abonada la Agencia Noticias Argentinas. Según el mapa, los UAV fueron lanzados desde las regiones ucranianas de Sumy y Chernihiv.
Más precisiones
Algunos sobrevolaron las regiones rusas de Bryansk, Smolensk y Tver antes de ser destruidos. El mapa indica que parte de los drones siguió una ruta casi directa hacia el este, mientras que otros tomaron una ruta más larga, volando cerca de la frontera entre Rusia y Bielorrusia a través de las regiones de Bryansk y Smolensk y posteriormente cerca de la frontera entre las regiones de Tver y Pskov.
Los puntos de interceptación marcados en el mapa muestran que los drones fueron derribados sobre las regiones de Briansk, Smolensk y Nóvgorod, según el ministerio. El ministerio añadió que el intento de ataque ocurrió durante la noche del domingo al lunes, sin víctimas ni daños en territorio ruso ni en la residencia presidencial.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, repudió la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y aseguró que Washington sobrepasó una "línea inaceptable".
El comando Delta Force sorprendió a la pareja en su habitación durante la madrugada. Actualmente, se encuentran bajo custodia en el buque USS Iwo Jima y viajan hacia Nueva York.
El presidente Donald Trump confirmó en una entrevista con Fox News que la ofensiva sobre Venezuela fue tan "letal y poderosa" que se canceló una segunda oleada de ataques prevista para hoy.
Periodistas de América Latina alertaron por la escalada del conflicto en Venezuela
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe advirtió que la ofensiva militar contra Venezuela representa un grave retroceso para la paz regional y pidió respeto al derecho internacional.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.