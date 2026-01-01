Con el inicio de enero de 2026, las entidades financieras definieron los nuevos límites de extracción diaria en cajeros automáticos.
Corte de luz en AMBA: Más de 13 mil usuarios sin luz
En la previa de Año Nuevo, por un problema en la Subestación Bosques, hubo casi un millón de usuarios afectados.Argentina01/01/2026
Más de 13 mil usuarios hay sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a pesar de que bajó de manera drástica la temperatura a comparación de lo ocurrido el martes y miércoles donde las máximas superaron los 39 grados.
Con una temperatura que alcanzará los 30 grados, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que en lo que va del 1° de enero de 2026 hay más de 13 mil clientes de Edenor y Edesur que no tienen energía eléctrica.
Los más afectados son los de la compañía de Edesur, que desde los primeros minutos del 31 de diciembre fueron damnificados por un problema en la Subestación Bosques que provocó que casi un millón de usuarios no tengan luz.
Aunque el suministro se fue restableciendo a lo largo de la jornada, hubo muchos clientes que perdieron comida o electrodomésticos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Aunque se esperan varios días sin temperaturas extremas, las autoridades solicitan la ayuda de los usuarios para evitar masivos cortes de luz para el verano.
El Ministerio de Salud de la Nación publicó una nueva guía estratégica para combatir el brote de coqueluche tras el aumento de casos registrado en el último año.
El CECIM La Plata le dio 24 horas al Presidente para que vuelva atrás públicamente de sus declaraciones ante un periódico inglés. Milei había asegurado que las Islas serán argentinas "cuando los isleños lo deseen".
Con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Ejecutivo dejó de lado la segmentación por ingresos. Lo formalizó con un decreto en el Boletín Oficial. Quiénes dejan de recibir asistencia estatal.
La medida no alcanza al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Los incrementos no son retroactivos y regirán desde el primer día enero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.