La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
El mundo ya celebra el inicio del 2026
Nueva Zelanda, Samoa, parte de Australia, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, China, Singapur y varias islas del Pacífico ya celebraron el inicio del nuevo año con fuegos artificiales y miles de personas en las callesEl Mundo31/12/2025
El pacífico comenzó a recibir el 2024. Países del Pacífico ya celebraron el inicio del nuevo año con fuegos artificiales y miles de personas en las calles.
Sídney y Auckland se han convertido en las primeras grandes ciudades del mundo en dar la bienvenida a 2024, con más de un millón de juerguistas vitoreando espectaculares espectáculos de fuegos artificiales que iluminaron los cielos sobre el puerto de Sídney y la estructura más alta de Nueva Zelanda, Sky Tower.
Cuando el reloj marcó la medianoche en la ciudad más grande de Australia, toneladas de explosivos estallaron en una exhibición de 12 minutos que se centró en el puente de la bahía de Sídney. Más de 1 millón de personas, un número equivalente a uno de cada cinco residentes de la ciudad, observaron desde la orilla y desde barcos en el puerto.
En Japón, las campanas de los templos sonaron en todo el país mientras la gente se reunía en santuarios y templos para dar la bienvenida al nuevo año. En el Templo Tsukiji de Tokio, los visitantes recibieron leche caliente y sopa de maíz gratis mientras hacían cola para tocar una gran campana, y se celebró un concierto de órgano de tubos ante un majestuoso altar.
A los pobladores de esta isla, que entraron en el 1 de enero a las 10:00 GMT del 31 de diciembre, les siguen unos 15 minutos después los ciudadanos del territorio neozelandés de las Islas Chatham, mientras que una hora más tarde será el turno de Tonga, Samoa y las principales ciudades de Nueva Zelanda.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, repudió la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y aseguró que Washington sobrepasó una "línea inaceptable".
El comando Delta Force sorprendió a la pareja en su habitación durante la madrugada. Actualmente, se encuentran bajo custodia en el buque USS Iwo Jima y viajan hacia Nueva York.
El presidente Donald Trump confirmó en una entrevista con Fox News que la ofensiva sobre Venezuela fue tan "letal y poderosa" que se canceló una segunda oleada de ataques prevista para hoy.
Periodistas de América Latina alertaron por la escalada del conflicto en Venezuela
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe advirtió que la ofensiva militar contra Venezuela representa un grave retroceso para la paz regional y pidió respeto al derecho internacional.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.