El mundo ya celebra el inicio del 2026

El pacífico comenzó a recibir el 2024. Países del Pacífico ya celebraron el inicio del nuevo año con fuegos artificiales y miles de personas en las calles.

Sídney y Auckland se han convertido en las primeras grandes ciudades del mundo en dar la bienvenida a 2024, con más de un millón de juerguistas vitoreando espectaculares espectáculos de fuegos artificiales que iluminaron los cielos sobre el puerto de Sídney y la estructura más alta de Nueva Zelanda, Sky Tower.

Cuando el reloj marcó la medianoche en la ciudad más grande de Australia, toneladas de explosivos estallaron en una exhibición de 12 minutos que se centró en el puente de la bahía de Sídney. Más de 1 millón de personas, un número equivalente a uno de cada cinco residentes de la ciudad, observaron desde la orilla y desde barcos en el puerto.

Happy New Year 2026 Singapore pic.twitter.com/PLFd2Gv7kh — VIEW (@viewsoff_) December 31, 2025

En Japón, las campanas de los templos sonaron en todo el país mientras la gente se reunía en santuarios y templos para dar la bienvenida al nuevo año. En el Templo Tsukiji de Tokio, los visitantes recibieron leche caliente y sopa de maíz gratis mientras hacían cola para tocar una gran campana, y se celebró un concierto de órgano de tubos ante un majestuoso altar.

A los pobladores de esta isla, que entraron en el 1 de enero a las 10:00 GMT del 31 de diciembre, les siguen unos 15 minutos después los ciudadanos del territorio neozelandés de las Islas Chatham, mientras que una hora más tarde será el turno de Tonga, Samoa y las principales ciudades de Nueva Zelanda.