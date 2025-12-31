Salta cierra 2025 con récord de adopciones

En el último día hábil del 2025 terminó con la mejor noticia para un niño que en una audiencia celebrada en el Juzgado de Personas y Familia 3 recibió la noticia de su guarda con fines de adopción.

Hubo lágrimas y abrazos en la sala de audiencia luego de la lectura de la resolución que le permitirá a un niño poder comenzar el 2026 junto a su nueva familia.

Con esta última adopción el año termina con un número histórico en términos de adopción, tomando los parámetros de registros anuales desde junio de 2014, año en que Salta se incorporó al sistema DNRUA.

Ello refleja el compromiso de todos los actores judiciales involucrados en la celeridad que estos procesos requieren, un trabajo mano a mano con la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, garantizando la restitución del derecho a la vida familiar, y renueva el compromiso a seguir trabajando aún por todos los niños, niñas y adolescentes que aún esperan una familia.

Pero el año finaliza con 32 niños, niñas y adolescentes que aún esperan por la familia con convocatorias que se encuentran activas y que se pueden consultar desde www.justiciasalta.gov.ar/es/permalink/757.

Cuando los niños, niñas y adolescentes son declarados en estado de adoptabilidad luego de agotarse todas las instancias previas con el entorno familiar se producen las convocatorias. Estas convocatorias pueden ser locales o nacionales cuando se permite que personas o familias de cualquier punto del país se presenten privilegiando en este punto el interés superior de los menores.

Además de los niños que ya están en convocatorias públicas hay otros que se encuentran en distintos estados de trámite previos a la declaración de adoptabilidad por lo que la convocatoria respectiva aún no fue publicada.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta espera a todas aquellas personas y familias de cualquier parte del país que tengan consultas al respecto de alguna de las convocatorias, o que tengan dudas sobre el trámite de adopción.

Los datos de contacto:

• Teléfono: 0387 – 4258026 (Disponible durante enero de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:00 hs).

• Correos electrónicos: [email protected] y [email protected].

• Personalmente: Secretaría Tutelar, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia, Ciudad Judicial, Edificio Anexo I, Planta Baja (de lunes a viernes en horario de 8 a 13).