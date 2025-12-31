Lanzan una nueva edición de "Metán Emprende" para impulsar la producción local

Solo dos comercios de El Galpón están autorizados para vender pirotecnia
La Oficina de Rentas confirmó inspecciones durante los festejos y recordó que solo dos locales están habilitados para la venta de productos lumínicos.
El evento se desarrollará el 3 de enero por la tarde y contará con stands comerciales y propuestas culturales.
La Municipalidad de San José de Metán anunció una nueva edición de “Metán Emprende”, el espacio de comercialización y encuentro que se consolidó como una herramienta clave para la visibilización y el fortalecimiento de los productores locales.
El evento se llevará a cabo este sábado 3 de enero, a partir de las 17:00 horas, y propone dar un nuevo impulso a la economía regional en el inicio del año 2026. Vecinos y turistas podrán recorrer una amplia variedad de stands con propuestas que incluyen artesanías, diseño, productos regionales y opciones gastronómicas creativas.
Además de la oferta comercial, la jornada fue pensada como un paseo familiar, con actividades culturales para acompañar la tarde. Habrá música y danza en vivo, generando un espacio de encuentro y celebración para toda la comunidad.
Desde el municipio informaron que los emprendedores interesados en participar y que aún no se hayan inscripto pueden hacerlo en las oficinas de la Dirección de Comercio, ubicadas en la planta alta del edificio del Correo Argentino.
