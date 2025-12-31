Lanzan una nueva edición de "Metán Emprende" para impulsar la producción local

La Municipalidad de San José de Metán anunció una nueva edición de “Metán Emprende”, el espacio de comercialización y encuentro que se consolidó como una herramienta clave para la visibilización y el fortalecimiento de los productores locales.

El evento se llevará a cabo este sábado 3 de enero, a partir de las 17:00 horas, y propone dar un nuevo impulso a la economía regional en el inicio del año 2026. Vecinos y turistas podrán recorrer una amplia variedad de stands con propuestas que incluyen artesanías, diseño, productos regionales y opciones gastronómicas creativas.

Además de la oferta comercial, la jornada fue pensada como un paseo familiar, con actividades culturales para acompañar la tarde. Habrá música y danza en vivo, generando un espacio de encuentro y celebración para toda la comunidad.

Desde el municipio informaron que los emprendedores interesados en participar y que aún no se hayan inscripto pueden hacerlo en las oficinas de la Dirección de Comercio, ubicadas en la planta alta del edificio del Correo Argentino.