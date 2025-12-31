Récord de adopciones de mascotas en 2025

La Municipalidad de Salta presentó el balance de gestión 2024-2025 del área de Bienestar Animal, registrando más de 110 mil prestaciones.

Sociedad31/12/2025

La Municipalidad presentó un balance altamente positivo del trabajo realizado por el área de Bienestar Animal y Zoonosis durante los años 2024 y 2025, con un marcado crecimiento en la cantidad de servicios brindados a los vecinos y sus mascotas.

Durante 2025, se llevaron a cabo 27.948 castraciones, superando las 26.480 realizadas en 2024, consolidando una política pública sostenida de control poblacional y prevención sanitaria.

En materia de vacunación, se aplicaron 56.669 dosis durante 2025, frente a las 53.410 registradas el año anterior, ampliando la cobertura y fortaleciendo la prevención de enfermedades.

La atención veterinaria también mostró un crecimiento significativo: entre el Hospital Municipal de Mascotas y los distintos dispositivos municipales, se realizaron 24.229 atenciones en 2025, en comparación con las 17.929 atenciones brindadas durante 2024.

A estos números se suma el trabajo del Hospital Municipal de Salud Animal, donde durante 2025 se realizaron 1.158 cirugías, permitiendo resolver patologías complejas y mejorar la calidad de vida de cientos de animales.

En el balance se destaca, además, el incremento en adopciones responsables, que pasaron de 178 en 2024 a 311 adopciones este año, reflejando el impacto positivo de las campañas de concientización y promoción del cuidado responsable que lleva adelante la comuna.

 

