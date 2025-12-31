Récord de adopciones de mascotas en 2025

Qué decir y qué no en Año Nuevo
En la mesa familiar, con amigos o por mensaje, algunas frases suman buenos deseos y otras pueden incomodar. Un repaso de los clásicos que se recomiendan y los que conviene evitar.
La Municipalidad de Salta presentó el balance de gestión 2024-2025 del área de Bienestar Animal, registrando más de 110 mil prestaciones.Sociedad31/12/2025
La Municipalidad presentó un balance altamente positivo del trabajo realizado por el área de Bienestar Animal y Zoonosis durante los años 2024 y 2025, con un marcado crecimiento en la cantidad de servicios brindados a los vecinos y sus mascotas.
Durante 2025, se llevaron a cabo 27.948 castraciones, superando las 26.480 realizadas en 2024, consolidando una política pública sostenida de control poblacional y prevención sanitaria.
En materia de vacunación, se aplicaron 56.669 dosis durante 2025, frente a las 53.410 registradas el año anterior, ampliando la cobertura y fortaleciendo la prevención de enfermedades.
La atención veterinaria también mostró un crecimiento significativo: entre el Hospital Municipal de Mascotas y los distintos dispositivos municipales, se realizaron 24.229 atenciones en 2025, en comparación con las 17.929 atenciones brindadas durante 2024.
A estos números se suma el trabajo del Hospital Municipal de Salud Animal, donde durante 2025 se realizaron 1.158 cirugías, permitiendo resolver patologías complejas y mejorar la calidad de vida de cientos de animales.
En el balance se destaca, además, el incremento en adopciones responsables, que pasaron de 178 en 2024 a 311 adopciones este año, reflejando el impacto positivo de las campañas de concientización y promoción del cuidado responsable que lleva adelante la comuna.
En la mesa familiar, con amigos o por mensaje, algunas frases suman buenos deseos y otras pueden incomodar. Un repaso de los clásicos que se recomiendan y los que conviene evitar.
Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta solicitaron a Casación elevar las condenas a 15 y 14 años por alevosía y violencia de género política.
La distribuidora eléctrica definió el esquema de atención que regirá durante el feriado de Año Nuevo y brindó precisiones para los usuarios.
Se requiere del grupo O factor Rh positivo. Las personas en condiciones de donar pueden hacerlo en Bolivar 687. Deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas.
A un año del fallecimiento de Jorge Lanata, la abogada Elba Marcovecchio publicó un conmovedor mensaje destacando la "presencia de la ausencia" en su vida diaria.
El programa busca orientar a los ciudadanos sobre los perfiles laborales más demandados para los próximos años y continuará con ferias universitarias y talleres de armado de CV durante el resto del mes.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.