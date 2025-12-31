Operativo especial en Rosario de la Frontera por Año Nuevo

De cara a las celebraciones de fin de año, el Municipio de Rosario de la Frontera, bajo la gestión del intendente Kuldeep Singh, avanzó en una serie de reuniones de coordinación con las fuerzas de seguridad y autoridades sanitarias, con el objetivo de planificar acciones preventivas que permitan resguardar la seguridad de vecinos y visitantes durante las jornadas festivas.

Desde el Ejecutivo municipal informaron que boliches, salones de fiestas y espacios multiuso serán notificados sobre la obligatoriedad de cumplir con todos los requisitos vigentes y de comunicar formalmente la realización de eventos, a fin de garantizar una correcta organización y controles adecuados.

Como parte del operativo, el Municipio dispuso la colaboración con la Policía mediante la asignación de dos adicionales en el Hospital local, como medida preventiva ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante los festejos.

Asimismo, se anunció que durante estos días se reforzarán los controles de alcoholemia, los horarios de cierre, las habilitaciones comerciales y las condiciones de seguridad, con la participación conjunta de las áreas de Tránsito, Policía, Defensa Civil y Rentas.