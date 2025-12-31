Operativo especial en Rosario de la Frontera por Año Nuevo

Nevada sorprendió a la Puna salteña en Alto Chorrillos
Una nevada cubrió de blanco los cerros de Alto Chorrillos durante la madrugada de este sábado, tras lluvias intensas y granizo.
La gestión municipal apunta a prevenir incidentes y cuidar a vecinos y visitantes durante los festejos.Municipios31/12/2025Agustina Tolaba
De cara a las celebraciones de fin de año, el Municipio de Rosario de la Frontera, bajo la gestión del intendente Kuldeep Singh, avanzó en una serie de reuniones de coordinación con las fuerzas de seguridad y autoridades sanitarias, con el objetivo de planificar acciones preventivas que permitan resguardar la seguridad de vecinos y visitantes durante las jornadas festivas.
Desde el Ejecutivo municipal informaron que boliches, salones de fiestas y espacios multiuso serán notificados sobre la obligatoriedad de cumplir con todos los requisitos vigentes y de comunicar formalmente la realización de eventos, a fin de garantizar una correcta organización y controles adecuados.
Como parte del operativo, el Municipio dispuso la colaboración con la Policía mediante la asignación de dos adicionales en el Hospital local, como medida preventiva ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante los festejos.
Asimismo, se anunció que durante estos días se reforzarán los controles de alcoholemia, los horarios de cierre, las habilitaciones comerciales y las condiciones de seguridad, con la participación conjunta de las áreas de Tránsito, Policía, Defensa Civil y Rentas.
Una nevada cubrió de blanco los cerros de Alto Chorrillos durante la madrugada de este sábado, tras lluvias intensas y granizo.
El secretario de Gobierno, Jorge Klix, confirmó que se reforzará la fiscalización y se sancionará a los conductores que incumplan la señalización y obstruyan la calzada.
Piletas, toboganes y juegos de agua para todas las edades estarán habilitados desde este 3 de enero para salteños y turistas en Coronel Moldes. La entrada para mayores cuesta $12000 y la de menores $6000.
Las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas generaron anegamientos y complicaciones en varias localidades de la provincia.
La comisión actual decidió reabrir el acceso al predio, que había sido cerrado en 2020 por la pandemia. El dinero recaudado será destinado al mantenimiento del lugar.
El municipio es uno de los trece de Salta beneficiados por la iniciativa nacional que financia proyectos de promoción e innovación turística.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.