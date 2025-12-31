El Galpón vivirá una jornada gastronómica abierta a toda la comunidad

Solo dos comercios de El Galpón están autorizados para vender pirotecnia
La Oficina de Rentas confirmó inspecciones durante los festejos y recordó que solo dos locales están habilitados para la venta de productos lumínicos.
La actividad se desarrollará este sábado 10 de enero desde las 21 horas en el centro de la ciudad, como parte de las propuestas de verano para vecinos y turistas.Municipios31/12/2025Agustina Tolaba
En el marco de las actividades programadas para este verano, El Galpón celebrará este sábado 10 de enero, una nueva edición del concurso de la pizza casera, encuentro gastronómico local que combina tradición, cultura y participación comunitaria.
La actividad se desarrollará a partir de las 21.00 horas sobre calle San Martín, frente a la plaza central, donde vecinos y vecinas participarán de un concurso de gastronomía casera, presentando platos típicos y recetas tradicionales que identifican a la localidad.
Desde la organización informaron que el evento tiene como objetivo promover la cultura local, fortalecer el trabajo de emprendedores gastronómicos y generar un espacio de encuentro para la comunidad durante la temporada estival. Además, destacaron que la iniciativa contribuye a impulsar el turismo interno, atrayendo a visitantes de localidades vecinas.
El encuentro está abierto a todo público y se espera una importante concurrencia de familias y grupos de amigos, en una jornada pensada para recorrer los stands, degustar las preparaciones y acompañar a los participantes.
El tradicional evento cultural se realizará en el predio de Buen Retiro y se espera la presencia de miles de vecinos y visitantes.
Niños y jóvenes mostrarán el resultado de un año de ensayos en el Centro de Convenciones del municipio.
La Municipalidad informó que la actividad prevista para el 10 de enero se pospone por razones de fuerza mayor; la nueva fecha se comunicará próximamente.
El evento se desarrollará el 3 de enero por la tarde y contará con stands comerciales y propuestas culturales.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla para este miércoles 31 de diciembre. Afecta zonas de la prepuna de Orán, Iruya y Santa Victoria, con lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.