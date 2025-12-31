El Galpón vivirá una jornada gastronómica abierta a toda la comunidad

En el marco de las actividades programadas para este verano, El Galpón celebrará este sábado 10 de enero, una nueva edición del concurso de la pizza casera, encuentro gastronómico local que combina tradición, cultura y participación comunitaria.

La actividad se desarrollará a partir de las 21.00 horas sobre calle San Martín, frente a la plaza central, donde vecinos y vecinas participarán de un concurso de gastronomía casera, presentando platos típicos y recetas tradicionales que identifican a la localidad.

Desde la organización informaron que el evento tiene como objetivo promover la cultura local, fortalecer el trabajo de emprendedores gastronómicos y generar un espacio de encuentro para la comunidad durante la temporada estival. Además, destacaron que la iniciativa contribuye a impulsar el turismo interno, atrayendo a visitantes de localidades vecinas.

El encuentro está abierto a todo público y se espera una importante concurrencia de familias y grupos de amigos, en una jornada pensada para recorrer los stands, degustar las preparaciones y acompañar a los participantes.