Fin de año con alerta amarilla por tormentas en el norte de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para este miércoles 31 de diciembre, último día del año, que alcanza a distintas zonas del norte de la provincia de Salta.

Según el informe oficial, la alerta comprende a la prepuna de Orán, la prepuna de Iruya, la prepuna de Santa Victoria y municipios aledaños dentro del área de cobertura.

Entre las características del fenómeno, se prevé viento moderado, abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo y una acumulación estimada de entre 20 y 50 milímetros. Además, no se descarta la probabilidad de caída de granizo, tormentas eléctricas y ráfagas de viento asociadas.

Desde Defensa Civil recomendaron a la población extremar las precauciones, evitar circular por zonas anegadas, no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, especialmente ante posibles cambios en las condiciones climáticas.