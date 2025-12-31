Fin de año con alerta amarilla por tormentas en el norte de Salta

Solo dos comercios de El Galpón están autorizados para vender pirotecnia
La Oficina de Rentas confirmó inspecciones durante los festejos y recordó que solo dos locales están habilitados para la venta de productos lumínicos.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla para este miércoles 31 de diciembre. Afecta zonas de la prepuna de Orán, Iruya y Santa Victoria, con lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas.Municipios31/12/2025Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para este miércoles 31 de diciembre, último día del año, que alcanza a distintas zonas del norte de la provincia de Salta.
Según el informe oficial, la alerta comprende a la prepuna de Orán, la prepuna de Iruya, la prepuna de Santa Victoria y municipios aledaños dentro del área de cobertura.
Entre las características del fenómeno, se prevé viento moderado, abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo y una acumulación estimada de entre 20 y 50 milímetros. Además, no se descarta la probabilidad de caída de granizo, tormentas eléctricas y ráfagas de viento asociadas.
Desde Defensa Civil recomendaron a la población extremar las precauciones, evitar circular por zonas anegadas, no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, especialmente ante posibles cambios en las condiciones climáticas.
El tradicional evento cultural se realizará en el predio de Buen Retiro y se espera la presencia de miles de vecinos y visitantes.
Niños y jóvenes mostrarán el resultado de un año de ensayos en el Centro de Convenciones del municipio.
La Municipalidad informó que la actividad prevista para el 10 de enero se pospone por razones de fuerza mayor; la nueva fecha se comunicará próximamente.
El evento se desarrollará el 3 de enero por la tarde y contará con stands comerciales y propuestas culturales.
La actividad se desarrollará este sábado 10 de enero desde las 21 horas en el centro de la ciudad, como parte de las propuestas de verano para vecinos y turistas.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.