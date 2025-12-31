Metán destruyó caños de escape adulterados secuestrados en la vía pública

Solo dos comercios de El Galpón están autorizados para vender pirotecnia
En los últimos controles se retiraron alrededor de 17 escapes que incumplían la normativa vigente.
La Dirección de Tránsito de Metán intensificó los controles sobre motocicletas que circulan con caños de escape modificados, una práctica que genera ruidos molestos y representa un riesgo para la seguridad vial. Las acciones se desarrollan en el marco de la ordenanza municipal N.º 4247/22, que establece la incautación y destrucción definitiva de estos elementos.
El subsecretario de Seguridad, Dr. Leonardo Aguirre, explicó a Exprensión de Sur, que los caños retirados son cortados en tres partes para impedir cualquier tipo de reparación o reutilización. “De esta manera garantizamos que no vuelvan a circular y evitamos riesgos adicionales para vecinos y conductores”, señaló. Según detalló, en los últimos operativos fueron secuestrados y destruidos alrededor de 17 caños de escape adulterados.
Aguirre remarcó que los motociclistas que deseen regularizar su situación deben presentar el caño original del vehículo. Luego de labrada la infracción, el titular debe acreditar la propiedad en el Juzgado de Faltas y completar el trámite correspondiente en la Dirección de Tránsito, cumpliendo con todos los pasos establecidos por la normativa vigente.
Los operativos también incluyen controles de alcoholemia. En uno de los procedimientos recientes, una camioneta fue retenida tras detectarse que su conductor tenía 2,71 gramos de alcohol en sangre, un nivel extremadamente elevado que ponía en serio peligro su vida y la de terceros. El vehículo quedó bajo custodia municipal hasta que se completaron los trámites legales.
“Durante los días festivos aumenta considerablemente la circulación de vehículos, tanto de vecinos como de visitantes”, indicó Aguirre. En ese sentido, aclaró que el objetivo de los controles no es sancionar indiscriminadamente, sino prevenir accidentes, garantizar el cumplimiento de las normas y cuidar la seguridad de toda la comunidad.
